"800 тысяч мертвецов" вторгнутся в город: в Британии боятся начала зомби-апокалипсиса

Специалисты хотели выяснить, какие города пострадают больше всего, если на Великобританию нападет армия зомби.

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Лидс станет первым британским городом, который захватит нежить, если люди столкнутся с ужасающим зомби-апокалипсисом. Об этом пишет Daily Star.

Потенциальные 811 422 захороненных мертвецов в Лидсе делают его самым опасным городом Великобритании, если зомби появятся из-под земли и захватят страну во время начала апокалипсиса.

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В городе, расположенном в Западном Йоркшире, по сравнению с его населением, так много кладбищ и могил, что это приведет к появлению тысяч зомби. Именно Лидс станет первым городом, который "захватят" ходячие мертвецы. Исследователи обнаружили, что в нем имеется 149 кладбищ, что является одним из самых высоких показателей в Великобритании, и на них может появиться около 811 422 зомби.

Острова Скилли, расположенные у побережья Корнуолла, стали бы самым безопасным убежищем в Великобритании: на семи кладбищах появилось бы всего 98 зомби. Такую информацию сообщили аналитики букмекерского сайта Rant Casino.

Специалисты хотели выяснить, какие города пострадают больше всего, если на Британию нападет армия зомби, подобная той, что была в популярном телесериале "Последние из нас" с Педро Паскалем в главной роли. Они проанализировали общее количество кладбищ в 363 городах Великобритании и сравнили их с плотностью населения и плотностью кладбищ, чтобы определить, сколько зомби будет бродить по улицам.

Зомби в популярном телесериале "Последние из нас" Фото: HBO

"Мы были шокированы полученными результатами. Если вы хотите выжить во время апокалипсиса, мы советуем убедиться, что вы не живете в городе или рядом с ним, где много кладбищ", — рассказала пресс-секретарь Лора О'Брайен.

Вторым по опасности стал Манчестер, где на 36 кладбищах было обнаружено 769 911 зомби, третьим — Ливерпуль с 469 768 зомби на 63 кладбищах.

Самым безопасным местом на материковой части Великобритании оказался город Стивенэйдж в графстве Хартфордшир: всего четыре кладбища и всего 241 ожидаемый зомби.

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