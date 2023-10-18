"Человек-сатана": мужчина удалил три пальца, чтобы превратить руки в когти (фото)

Зависимый от модификаций тела Мишель "Диабао" Праддо показал свою последнюю трансформацию. Он прошел бесчисленное количество процедур, чтобы изменить внешность.

Related video

Мужчина по прозвищу "Человек-Сатана", пристрастившийся к модификациям тела, раскрыл свой последний проект, который вызвал у некоторых шок и удивление, сообщает Mirror.

Мишель "Диабао" Праддо рассказал, что ему ампутировали мизинец и безымянный палец на правой руке, а также безымянный палец на левой руке, чтобы превратить руки в "когти".

49-летний модификатор тела рассказал своим поклонникам, что он беспокоился о том, что это может повлиять на его работу татуировщика, но теперь он привык к своим "новым" рукам.

Фото: Newsflash

"Поначалу было очень сложно, но вскоре я почти нормально вернулся к работе татуировщика. Иногда у меня возникают боли и фантомные ощущения, которые до сих пор сбивают меня с толку, когда я работаю или занимаюсь другими делами", — объяснил он.

Теперь, привыкнув к своему новому образу, Мишель "удовлетворен". Он объяснил свое решение так: "Я действительно хотел изменить себя и был очень доволен".

Фото: Newsflash

Однако это не самая радикальная модификация, которой он подвергся. В настоящее время Мишель занесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек с наибольшим количеством подкожных роговых имплантатов на голове.

33 имплантата в голове кардинально изменили его внешний вид. По его подсчетам, ему пришлось пройти около 60 различных процедур, чтобы придать им желаемую эстетику.

Сейчас 85 процентов его тела покрыто бесчисленными татуировками. Мишель стремится выглядеть "менее человечным". После удаления пальцев на правой руке он планирует также превратить свою левую руку в коготь. Мишель назвал свою экстремальную работу "Ла Гарра" или "Коготь".

"У меня три любви: моя работа, силовые тренировки и модификация тела. Я заботился о первых двух, но оставлял в стороне свою трансформацию", — прокомментировал модификатор свое последнее преображение.

Ранее сообщалось, что супруги полностью изменили свое тело и попали в Книгу рекордов Гиннеса. Они называют многочисленные татуировки и операции эстетикой и отмечают, что не жалеют о своих поступках, ведь это именно то, что им нравится.