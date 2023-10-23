Рассказал маме их общую тайну: беременная женщина обиделась на мужа из-за его болтливости

Пара пережила недавний выкидыш, после чего женщине удалось снова забеременеть и она хотела сохранить эту новость в тайне. Но ее супруг сразу же поделился радостью со своей семьей.

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Сообщить семье и друзьям, что вы ждете ребенка — это всегда волнующе. Поэтому многие пары планируют целые мероприятия, чтобы поделиться новостью со всеми вместе. Но случаются ситуации, когда один из партнеров делится радостью без ведома второго. Об этом сообщает издание Мirror.

Именно в такой ситуации оказался один мужчина после того, как сказал маме, что собирается стать отцом, не посоветовавшись с беременной женой. Взволнованный будущий отец поделился этой новостью после того, как ранее у них случился выкидыш.

Мужчина сказал, что он не чувствует, что сделал что-то неправильное, поскольку это была их общая новость, которой они оба могли поделиться. Как он объяснил: "Мы пытались около года после того, как у нее случился выкидыш. Мы оба, очевидно, очень счастливы и рады стать родителями".

По словам мужчины, его жена сказала, что она не готова к тому, чтобы люди знали, как закончилась их последняя беременность. И она боится, что что-то может снова пойти не так.

"Я чувствую, что было совершенно разумно рассказать об этом моей маме, поскольку она мой ближайший родственник, с которым я очень близок. Я также точно знаю, что она уже рассказала своей сестре", — сказал будущий отец.

К тому же, мужчина добавил, что его жена не просила его молчать об этой радости.

"Она также никогда не говорила мне, что хочет, чтобы я держал эту новость при себе. День спустя она все еще очень злится на меня, молчит и избегает меня, как будто это я сделал что-то плохое. Я понимаю, что это ее тело", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что американка приняла схватки за аппендицит. Кайла Николь Симпсон узнала, что переживала так называемую "скрытую" беременность. Девушка рассказа об этом в своем ролике в TikTok, который набрал более 9 млн просмотров.