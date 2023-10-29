Ноу-хау в борьбе с кражами: в США на полках вместо товаров размещают их фото (фото)

В фоторамках можно увидеть туалетную бумагу, кухонные полотенца, лекарства и тому подобное. Все из-за набегов подростков, которые буквально сметают все с полок.

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В Вашингтоне в США владельцы магазинов, которые страдают от бесконтрольных краж, нашли способ, как с ними бороться. Отныне вместо товаров на полках они размещают их фото. Об этом пишет Daily Mail.

Более 900 заведений торговли в городе планируют закрыться уже в следующем году из-за постоянных краж. Под угрозой закрытия также около 1500 аптек.

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В последнее время участились случаи, когда в торговую точку забегают несколько десятков грабителей, в основном подростки, разворовывают и портят товар и убегают. Охранник, который дежурит в магазине, просто не в силах справиться с нашествием воров. После таких набегов на полках не остается почти ничего.

На фото туалетная бумага, полотенца и даже лекарства

Из-за этого во многих магазинах товары заменили на фото, а клиенты, которые хотят приобрести товар, нажимают кнопку, и тогда продавец выносит его им со склада.

"Когда вы заходите в магазин, вы можете подумать, что он закрывается, потому что на полках почти ничего нет. Я спросила сотрудника, что воруют чаще всего, и он просто рассмеялся и сказал "все". Они бросают еду и напитки на землю и топчут их, оставляя большой беспорядок", — сказала зрителям репортер Fox 5 Сьерра Фокс.

Аналогичная ситуация в местных аптеках. Из-за краж горожане рискуют остаться без лекарств.

Жители Вашингтона, путешествующие за границу, удивляются, как в Европе на полках магазинов могут преспокойно себе стоять дорогостоящие ноутбуки и другая бытовая техника, и ее никто не ворует.

Напомним, что в Польше мужчина притворялся манекеном, чтобы обворовывать магазины и объедать кафе. Он "замирал" до закрытия торгового центра, а затем совершал кражи.

Ранее сообщалось, что 28-летнюю бельгийку обвинили в краже археологических артефактов. Она взяла 3 камня во время отдыха в Манавгате, городе на востоке Анталии.