Жуткая находка: женщина наткнулась на человеческий череп на полках магазина (фото)

Покупательница, оказавшаяся антропологом, позвонила в полицию и сообщала о необычной находке. Ею оказался череп, возраст которого оценивается примерно в 75 лет. Травм на нем не отмечено, но исследования все еще продолжаются.

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В США власти проводят расследование после того, как женщина, совершавшая покупки в антикварном магазине во Флориде, сделала шокирующую находку, наткнувшись на настоящий человеческий череп в отделе товаров для празднования Хэллоуина. Об этом пишет Newsweek.

Покупательница, оказавшаяся антропологом, позвонила в субботу в офис шерифа округа Ли (LCSO) после того, как заметила череп, который принадлежал человеку, когда делала покупки в Paradise Vintage Market. Об этом сообщила капитан LCSO Анита Ириарте.

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Офис шерифа забрал череп на экспертизу, и, по словам сотрудницы полиции, медицинская экспертиза округа 21 предполагает, что, судя по результатам предварительного осмотра, это настоящие человеческие останки.

"Это определенно необычное дело. Обычно мы не получаем звонка из антикварного магазина о том, что на полу лежит человеческий череп. Мы уверены, что когда-то он принадлежал именно человеку. Он был найден в секции, посвященной Хэллоуину" — сказала Ириарте.

Капитан полиции добавила, что перед отправкой в Гейнсвилл он будет подвергнут дополнительным исследованиям в офисе медицинской экспертизы, чтобы определить, откуда он взялся, сколько ему лет и какие еще детали могут быть обнаружены.

Человеческий череп на прилавке в магазине Фото: The Independent

Ириарте отметила, что, несмотря на необычные обстоятельства, офис шерифа не считает, что произошло преступление.

"Предварительно решено, что это археологическая кость. Возраст черепа оценивается примерно в 75 лет. Травм на черепе не отмечено. Нет ничего, что позволило бы предположить, что этот череп был сохранен каким-либо подозрительным способом", — сказала она.

По словам владельца магазина, череп был найден на складе, приобретенном несколько лет назад.

Полиция продолжает исследование черепа Фото: Lee County Sheriff's Office

Бет Мейер, управляющая в Paradise Vintage Market, рассказала журналистам, что магазин представляет собой антикварный торговый центр площадью 32 тысячи кв. футов, в котором работают более 125 дилеров и 180 стендов. Мейер, которая также владеет магазином Elemental Art, специализирующимся на камнях, кристаллах и окаменелостях, назвала инцидент с человеческим черепом интересным и необычным опытом.

"Помощник шерифа попросил меня поговорить с ним по поводу сообщения о том, что у нас в магазине находится человеческий череп. Покупательница сообщила об этом. Она — антрополог, и у нее были опасения, что череп может быть коренным американцем", — сказала Мейер.

По словам управляющей, хотя в большинстве штатов США хранение человеческих скелетов разрешено, скелеты коренных американцев находятся под запретом.

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