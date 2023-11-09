Вес больше килограмма: владелец ресторана заплатил рекордную €61 000 за снежного краба (фото)

Морепродукт, относящийся к предметам роскоши, продали за небывалые 10 млн иен (61 534 евро). Владелец японского ресторана хочет съесть краба весом 1,2 кг вместе со своими посетителями.

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В 2023 году в Японии снежного краба продали по цене, ставшей региональным рекордом — в эквиваленте свыше 61 тыс. евро. Лот продали на аукционе в день сезона ловли крабов. Об этом сообщает The Mirror.

Морепродукт, относящийся к предметам роскоши, продали 6 ноября в рыбацком порту Хамасака в городе Синонсен (префектура Тояма) за небывалые 10 млн иен (61 534 евро). Ставка Ресуке Уэмура, 47-летнего владельца ресторана Ryouriya Uemura, оказалась выше других.

Он заявил, что во что бы то ни стало хотел получить краба в первый же день.

"Крабы в рыболовном порту Хамасака высокого качества, и я хочу, чтобы об этом все узнали. Я хотел бы съесть снежного краба вместе с посетителями моего ресторана", — сказал он.

Вес краба-гиганта — 1,2 кг. "Мацуба-гани", то есть самецов снежного краба вылавливают у побережья региона Санъин на острове Хонсю.

Самый дорогой краб в мире

В прошлом году краба тоже продали за рекордную цену — 3,15 млн йен (19 500 евро).

В последние годы цены на крабов стали расти из-за сокращения популяции некоторых видов в Беринговом море. Целые рыбацкие флотилии, которые прежде занимались их ловлей, остаются пришвартованными к берегу, а компании, занимающиеся их переработкой, вынуждены искать новые источники морепродуктов.

Хотя цены на крабов растут, все же они не считаются самыми дорогостоящими морепродуктами в мире. Самая дорогая рыба в мире — это по-прежнему голубой тунец Bluefin. Еще в 2013 году в Токио кто-то на аукционе заплатил за особь весом 226 кг почти 1,64 млн евро, то есть 3 300 евро за полкилограмма рыбы.

Напомним, что в Канаде женщина обнаружила выброшенное на берег морское "чудовище". У странного существа были острые зубы и поначалу думали, что это тунец, но впоследствии выяснилось, что лосось.

Также сообщалось, что названа неожиданная диета, улучшающая обмен веществ.