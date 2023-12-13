4 месяца валялся: мужчина выбросил свой "счастливый билет" с миллионами долларов

Победитель лотереи из-за своей невнимательности сначала не заметил выигрышную комбинацию чисел.

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Выигрышный лотерейный билет в течение четырех месяцев валялся в грузовике 29-летнего жителя Шеперда, что в США. Мужчина купил билет стоимостью 20 долларов в магазине Shepherd EZ Mart на Ист-Райт-авеню, а когда не увидел выигрыша, выбросил его в ящик для ненужных вещей. Об этом сообщает издание UPI.

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Счастливое место: мужчина выиграл в лотерею $500 тысяч в магазине, где ранее уже побеждал

"Иногда после работы я останавливаюсь, чтобы принять участие в мгновенной лотерее. Около четырех месяцев назад я купил очередной билет, но когда снял защитную пленку, то не увидел выигрышной комбинации чисел, поэтому бросил бумажку в ящик для ненужных вещей", — рассказывает игрок.

По словам американца, около недели назад жена дала ему несколько новых лотерейных билетов, чтобы он отнес их для проверки в местном магазине. Мужчина взял с собой целый ящик с результатами старых розыгрышей.

"Когда я его отсканировал, то сразу получил сообщение о необходимости подачи заявки на получение выигрыша. А потом заметил внизу надпись "2 миллиона долларов", и потерял дар речи. Это просто чудо, что этот билет не оказался на помойке", — говорит счастливчик.

Победитель не планирует тратить джекпот на крупные покупки, он сохранит их для семьи на будущее.

Лотерейный билет 4 месяца валялся в грузовике Фото: Pinterest

К сожалению, выигрыши в лотерею не всегда заканчиваются счастливо. Например, 73-летний Пол Мэддисон, который в 1995 году сорвал колоссальный джекпот в размере 11 миллионов фунтов стерлингов (13,7 млн долларов), умер в полном одиночестве. Любимая жена Рут развелась с ним и нашла себе другого мужчину.

Также Фокус писал о мужчине, который выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил крупному выигрышу в лотерею изменить его образ жизни. Счастливчик пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, будто ничего не произошло.