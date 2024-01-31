Таинственный корабль 1800-х годов выплыл из морских глубин к берегам Канады (фото, видео)

Специалисты попытаются собрать больше информации и решить, как сохранить уникальный артефакт. Однако времени мало, поскольку плохая погода мешает тщательному изучению обломков.

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Небольшой канадский приморский городок Кейп-Рей в Ньюфаундленде на днях всколыхнула сенсационная находка: на мелководье неподалеку от берега был найден таинственный затопленный корабль. Подробнее об этом написало издание The Guardian.

По словам местного жителя Гордона Блэкмора, который первым заметил странный объект во время прогулки по пляжу, деревянное судно на вид очень древнее.

"Это удивительно, другого слова для этого нет", — сказал он.

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Кстати, Кейп-Рей имеет общую историю с островом, известным как "Скала": там затонуло по меньшей мере восемь кораблей, ставших жертвами неблагоприятных погодных условий, плохой навигации или просто невезения.

Жители городка взволнованы из-за новой находки. Всех интересуют два вопроса: откуда затопленный корабль взялся и каким образом он оказался именно в этом месте.

По мнению экспертов из Общества сохранения кораблекрушений (Shipwreck Preservation Society) Ньюфаундленда и Лабрадора, судно, скорее всего, отплыло от места затопления из-за разрушения береговой линии и сильного шторма Фиона, который натворил много бед в прошлом году.

Предварительный осмотр конструкции позволил сделать предположение, что этому кораблю длиной не менее 24 метров около 200 лет. В зависимости от происхождения древесины, из которой он построен, ученые попытаются определить и его происхождение.

Власти города Кейп-Рей призывают жителей не трогать корабль и не разбирать его на сувениры. Фото: Corey Purchase

Но уже сейчас они подметили несколько интересных деталей, в частности одной из подсказок стали деревянные дюбели и медные колышки, которые широко использовались в 1800-х годах.

На место уже выехали исследователи. Они попытаются собрать больше информации и решить, как сохранить уникальный артефакт. Однако времени мало, поскольку плохая погода мешает тщательному изучению обломков. К тому же есть опасения, что судно может снова уйти в море, забрав с собой и тайну происхождения.

В свою очередь, власти города призывают жителей не трогать корабль и не разбирать его на сувениры.

"Это часть нашей истории. Потомки захотят узнать имена и места, где именно их предки погибли в этих ледяных водах. Это наша история. Давайте все выясним", — написала в Facebook местная жительница Элизабет Говер.

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