Опоссум посреди ночи украл подарок 15-летнего подростка: "преступление" сняла скрытая камера

На опубликованном видео можно увидеть, как зверь быстро подбегает к своей "добыче", тщательно обнюхивает ее, а затем хватает зубами и тянет за собой.

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В американском городе Саутлейк (штат Техас) произошла необычная кража из дома одного из местных жителей. Вебкамера зафиксировала, как опоссум пробирается на крыльцо его дома и крадет коробку со свежим печеньем. Об этом пишет издание UPI.

Инцидент произошел в день рождения 15-летнего сына хозяина дома, который фигурирует в медиа как доктор М.

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Женщина рассмеялась, открыв подарок от родственницы, выигравшей 9 миллионов в лотерею

Мальчик получил в подарок от друга пакет с любимым печеньем, изготовленным в местной кондитерской Tiff's Treats. Однако поздно вечером, когда семья отмечала праздник, презент оставался незамеченным на крыльце. Этим и воспользовался опоссум.

На опубликованном видео можно увидеть, как зверь быстро подбегает к "добыче", тщательно обнюхивает ее, а затем хватает пакет зубами и тянет за собой.

Утром возле дома сын доктора М нашел воздушный шарик и пакет с сахарной глазурью от Tiff's Treats, однако сладостей не было. Только просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, хозяева поняли, что именно произошло.

Как отмечает департамент общественной безопасности, животное воспользовалось тем, что подарок оставили без присмотра.

Представители организации посоветовали жителям района быть осторожными из-за этой ситуации. Они просят уделять больше внимания защите своих домов и использовать системы видеонаблюдения, как в случае с доктором М. Ведь опоссумы и другие дикие животные могут заходить на частную территорию в поисках пищи.

Напомним, ранее Фокус писал о 35-летней Хизер Бенуа, которая работала учительницей младших классов в школе для детей из неблагополучных семей. Женщина уже 10 лет хранит простой, но очень ценный для нее подарок от бывшего ученика — это простой фиолетовый карандаш в белой коробке. Презент стал для нее очень особенным.

Кроме того, мы рассказывали о Бретте Хеффни из США, которого задержали в аэропорту из-за таинственного рождественского подарка от бабушки. Она просила своего внука не открывать презент, упакованный в большой коричневый портфель, пока он не прилетит домой, в Калифорнию. По словам американца, портфель неожиданно "запищал" на линии контроля.