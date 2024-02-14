Могут оказаться в океане: многомиллионные особняки свисают с края скалы (видео)

Здания будут помечены красной меткой, что означает, что дом признан небезопасным для проживания. Их владельцы не смогли покинуть побережье, так как земля насыщена влагой.

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В США три больших многомиллионных дома, расположенных на склоне скалы в Калифорнии, были очень близки к тому, чтобы упасть в океан после того, как большой кусок береговой линии обрушился во время недавнего шторма. Об этом пишет FOX News.

Мощные зимние штормы, обрушившиеся на регион с проливными дождями и ураганными порывами ветра, смыли часть утеса, в результате чего задние части домов оказались в опасной близости от края.

Невероятные кадры показывают, как три дома, ценой в миллионы долларов, стоят на краю обрыва на Scenic Drive в Дана Пойнт, живописном городе в округе Ориндж, расположенном примерно в 60 милях к югу от центра Лос-Анджелеса. Большая куча грязи, песка и камней лежит у основания утеса примерно в 150 футах ниже (45 метров), а волны разбиваются об осадочные породы. Нижняя часть лестницы, которая, судя по всему, раньше помогали спуститься к океану, также была унесена.

Здания будут помечены красной меткой Фото: FOX News

Три соседних особняка оцениваются примерно в $15,9 млн, $14,1 млн и $12,9 млн соответственно, сообщают американские СМИ со ссылкой на риелторскую компанию Redfin. За домами, расположенными на скале, ведется наблюдение, но, похоже, что пока им ничего не угрожает. Таким мнением поделилась инспектор округа Ориндж Катрина Фоули.

"Это выглядит более драматично, чем есть на самом деле", — сказала она в понедельник, 12 февраля.

По ее словам, после осмотра домов строительный инспектор пришел к выводу, что структурных повреждений нет, и не ожидается. Однако здания будут помечены красной меткой, что означает, что дом признан небезопасным для проживания.

Эвакуация также не планируется, сказала Фоули. Она отметила, что домовладельцы еще не выбрались из леса, так как земля насыщена влагой, и ожидаются новые дожди.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина лопатой прокопал канал от реки к озеру. Эндрю Ховард выгреб со дна осадок и камни, а затем сложил их так, чтобы перекрыть естественный поток воды и перенаправить его в нужное ему русло.

Также стало известно, что на продажу выставили гараж за почти 48 млн гривен. Агент по продаже недвижимости объяснил, что здание можно переделать в жилой дом, если получить разрешение на строительство.