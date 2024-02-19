Смена часовых поясов: мужчина "потерял" $340 млн из-за ошибки на сайте (фото)

Джон Чикс купил лотерейный билет, который стал предметом спора в крупном судебном процессе. Его адвокат утверждает, что подобные случаи уже были и его клиент должен получить деньги.

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Американец подал в суд на лотерею Powerball после того, как ему сообщили, что его очевидный выигрыш в 340 миллионов долларов был ошибкой. Об этом пишет NBC Washington.

Администраторы игры заявили, что их сайт по ошибке показал номера Джона Чикса в качестве выигрышной комбинации. Мужчина, считавший, что выиграл джекпот Powerball в размере 340 миллионов долларов, подал в суд на лотерею.

Житель Вашингтона Джон Чикс приобрел лотерейный билет, ставший предметом спора, 6 января 2023 года. Хотя он не видел розыгрыша, который был на следующий день, он увидел свои номера на сайте лотереи DC два дня спустя. Цифры на его билете представляли собой комбинацию дней рождений членов семьи и других чисел, имеющих личное значение.

"Я немного разволновался, но я не кричал, не вопил. Я просто вежливо позвонил другу. Я сфотографировался, как он посоветовал, и все. Я пошел спать", — вспоминает американец.

Джон Чикс приобрел лотерейный билет, ставший предметом спора, 6 января 2023 года Фото: NBC News

Однако все изменилось к худшему после того, как Чикс отправился в офис лотерей и игр (OLG), чтобы обменять свой билет на выигрыш. В судебных документах утверждается, что администраторы отклонили его заявку на получение джекпота. Чикс также рассказал, что получил странный ответ от сотрудника отдела поддержки.

"Эй, этот билет не годится. Просто выбросьте его в мусорный бак. Я строго посмотрел на него и спросил: "В мусорный бак? О да, просто выбросьте его. Тебе не заплатят. Вон там есть мусорный бак". Вот такой ответ он дал мне", — рассказал мужчина.

Издание отмечает, что Чикс не выбросил свой билет. Вместо этого он положил его в банковскую ячейку, обратился к адвокату и подал на Powerball в суд. Среди других ответчиков по иску Чикса — Ассоциация лотерей нескольких штатов и подрядчик игры Taoti Enterprises.

Тот самый лотерейный билет Фото: NBC News

В заявлении в суд руководитель проекта Taoti Бриттани Бейли рассказала, что 6 января 2023 года команда обеспечения качества компании проводила тестирование задачи, связанной со сменой часовых поясов на сайте Powerball с всемирного координированного времени на восточное стандартное время. По ее словам, в 12:09 того же дня были случайно размещены тестовые номера лотереи на действующем сайте игры, а не в среде разработки, которая имитировала сайт, но не была доступна для публичного просмотра. Бейли добавила, что тестовые номера не были номерами, разыгрываемыми в розыгрыше Powerball 7 января 2023 года. Они также не могли быть теми, которые были разыграны, поскольку были опубликованы за день до этого. 8 января на сайте DC Lottery неправильные номера лотереи были указаны рядом с реальными выигрышными номерами. По словам Бейли, осознав ошибку 9 января, команда разработчиков Taoti убрала номера.

Свое заявление сделал и адвокат Чикса Ричард Эванс

"Они сказали, что один из их подрядчиков допустил ошибку. … Я пока не видел доказательств, подтверждающих это. Даже если ошибка была допущена, возникает вопрос: Что с этим делать?" — сказал он.

Мужчина сделал фото выигрышной комбинации на сайте Фото: NBC News

Эванс утверждает, что прецедент подобной ситуации уже есть. В ноябре прошлого года лотерея Айовы опубликовала неправильные номера Powerball, сославшись на человеческую ошибку в отчетности. Однако временные победители — люди, которым выпали номера, о которых идет речь, — могли оставить свои призы, которые были 4 до 200 долларов.

"Ошибка была признана подрядчиком, и они выплатили выигрыши", — добавил Эванс.

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