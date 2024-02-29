В неземном лесу: как выглядят самые роскошные в мире домики на дереве (фото)
Каждый домик имеет собственное название, интерьер и особенности. К сожалению, не все помещения оборудованы уборными, но уют чувствуется везде.
Недалеко от Сиэтла, что в США, расположен необычный отель под названием Treehouse Point. Здесь всего 7 "номеров" — и это домики на деревьях посреди неземного леса, где среди прочего растут пихты, кедры и клены. Об этой уникальной локации написало издание Los Angeles Times.
Проект воплотил в жизнь Пит Нельсон — дизайнер интерьеров и автор популярных телепрограмм и книг о домиках на деревьях. В 2005 году он приобрел участок у реки в округе Кинг и начал возводить там свои необычные "номера".Важно
Каждый домик имеет собственное название, интерьер и особенности. К сожалению, не все помещения оборудованы туалетами и раковинами, но в комнатах есть кофеварки и кондиционеры. Мягкие кровати и аутентичный декор обеспечивают домашний уют.
За ночь в Treehouse Point путешественникам придется заплатить от 325 до 625 долларов США. Это включает бесплатный доступ к бане с душем, завтрак — "шведский стол" в приятном лесном доме с большим камином, а также Wi-Fi (который недоступен в домиках на деревьях) и пользование библиотекой.
По словам менеджера Бри Монахан, их отель пользуется огромной популярностью среди молодоженов, в частности в заведении ежегодно проходит более 80 свадеб. Пары с удовольствием проводят первую брачную ночь в такой роскошной атмосфере, которая запомнится им на всю жизнь.
"Домики на деревьях разговаривают на древнем языке, и их послание универсально: залезайте на дерево и будьте в гармонии с природой", — пишет в одной из своих книг Пит Нельсон.
Однако стоит учесть, что в Treehouse Point не заселяют гостей младше 16 лет, а также тех, у кого есть домашние животные.
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