"Без всяких забот": гороскоп помог женщине сорвать джекпот в лотерее

Победительница лотереи получила приз в размере 100 000 долларов. Гороскоп советовал ей внести что-то новое в привычную жизнь и она решила сменить лотерею.

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В США женщина из Балтимора, штат Мэриленд прочитала гороскоп и решила попробовать сыграть в другую лотерею. Обычно она играет Pick 3 or Pick 4 с одними и теми же номерами. Об этом пишет Miami Herald.

В результате американка, которая не захотела называть свое имя, получила приз в размере 100 000 долларов.

Прочитав гороскоп женщина изменила свое мнение, о чем она рассказала представителям лотереи.

"В нем говорилось о том, что нужно внести что-то новое в привычную жизнь, и это показалось мне хорошим шансом", — сказала она.

По словам представителей лотереи, вместо того чтобы купить игру Pick 3 или Pick 4, она приобрела лотерейный билет Fast Play за 10 долларов во время похода за продуктами. Американка решила проверить его прямо в магазине и увидела совпавшую пару чисел.

"Внезапно все стало очень тихо. В магазине было очень много народу, но я не заметила ничего, кроме совпадения и 100 000 долларов", — сказала она представителям лотереи.

Женщина помчалась домой, чтобы сообщить мужу радостную новость. По словам представителей лотереи, теперь пара планирует использовать полученные деньги для оплаты медицинских счетов, которые доставляли им немало хлопот.

"Будет приятно ложиться спать без всяких забот", — говорит победительница.

Многие люди могут играть в азартные игры без вреда для здоровья. Однако для некоторых азартные игры — это зависимость, которая может разрушить жизнь и семью.

Ранее Фокус сообщал, что бабушка выиграла в лотерею благодаря своим внукам. Гленда Ханикатт каждый вечер придерживалась одной и той же простой стратегии игры. Недавно ее способ принес результат.

Также стало известно, что в Таиланде женщина ушла на пенсию после победы в лотерее. Уставшая от физических нагрузок, Сомсонг Сингса выиграла крупную сумму. В этом выигрыше женщина видит возможность уйти на пенсию и помочь своей семье.