На пляжи Англии вынесло остатки корабля, затонувшего 130 лет назад

Железные пароходы "Бесси", "Цинтра" и "Вулчер" потерпели крушение на пляже Корнуолл во время сильного шторма 18 ноября 1893 года. Теперь море вернуло обломки одного из них.

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Штормы часто выносят из океанических глубин интересные артефакты. И теперь на пляжах Корнуолла оказались остатки корабля, затонувшего еще при королеве Виктории 131 год назад. Об этом пишет Daily Mail.

Затонувший корабль в заливе Карбис, недалеко от Сент-Айвса, этой зимой остался практически скрытым под песком.

Фото: Cornwall Live

Но 26 февраля штормовое море обрушилось на северное побережье Корнуолла и смыло песок с пляжа, обнажив остатки кораблекрушения.

Железные пароходы "Бесси", "Цинтра" и "Вулчер" потерпели крушение на пляже во время сильного шторма 18 ноября 1893 года.

Все три судна были пароходами, перевозившими уголь.

Фото: Cornwall Live

Шторм был настолько сильным, что спасательные шлюпки не удалось спустить на воду.

Один из кораблей, "Цинтра", следовал из Ньюпорта в Дартмут и, стоя на якоре, был разбит штормом.

Пятеро членов экипажа "Цинтры" были спасены, еще семеро утонули. Сообщается, что один из членов экипажа провисел на такелаже более часа.

Фото: Cornwall Live

От корпусов кораблей мало что осталось. Якорь "Цинтры" был поднят со дна моря в 1959 году и сегодня выставлен напоказ на пирсе Смитон в Сент-Айвсе.

Оба экипажа "Бесси" и "Вулчера" удалось спасти.

Зубчатые обломки парового угольщика "Бесси" — знакомое зрелище в заливе Карбис, они часто обнаруживаются после зимних штормов, когда бывают большие отливы.

Интересно, но паровые котлы "Вулчера" были когда-то любимой игровой площадкой для детей. Но во время Второй мировой войны их вывезли с пляжа и сдали на металлолом.

Однако этой зимой обломки до сих пор оставались почти полностью скрытыми под песком. Шторм 1893 года был настолько масштабным, но его даже изображали на картинах.

Железные пароходы "Бесси", "Цинтра" и "Вулчер" попали в шторм Фото: Cornwall Live

Напомним, ранее у побережья Норвегии исследовали 600-летний средневековый корабль, известный как "Корабль Авалдснеса".

Команда исследователей из Университета Ставангера и Ставангерского морского музея использовала современные технологии, чтобы узнать больше о затонувшем судне.

"Корабль Авалдснеса", который описывают как "прекрасное судно", построенное искусными судостроителями, предположительно был частью оживленной торговой сети средневекового периода. Сам Авалдснес был центром власти и торговли с раннего бронзового века до конца Средневековья, его посещали представители Ганзейского союза, влиятельной группы купеческих гильдий и городов. Корабль, вероятно, торговое судно среднего размера, был построен около 1395 года на территории современной Польши.