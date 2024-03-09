Немое кино: мужчина увидел на старой пленке неожиданные кадры, снятые 100 лет назад

Коллекционер очень удивился, увидев на экране Клару Боу — актрису, которую считают первым секс-символом.

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Гэри Хаггинс из Канзас-Сити, что в США, приобрел на аукционе давно утерянную киноленту 1923 года. Просмотрев запись дома, мужчина увидел неожиданные кадры, снятые 100 лет назад. Об этом сообщает издание 6 News.

Хаггинс говорит, что купил архивную киноленту на аукционе редких и антикварных фильмов в Омахе.

"Там много лет работал дистрибьютор, но он недавно закрылся, и аукционный дом получил часть его коллекции. Я поехал просто посмотреть, что там есть", — рассказал он.

Американец заплатил $20 за стос бобин, поскольку среди них был старый мультфильм, который привлек его внимание.

"И это лучшие $20, которые я когда-либо инвестировал", — добавляет Гэри.

Хаггинс купил архивную киноленту на аукционе редких и антикварных фильмов в Омахе Фото: YouTube

Просматривая записи на своем проекторе, он был удивлен, увидев Клару Боу — одну из величайших звезд эпохи немого кино.

Историк и биограф дивы Дэвид Стэнн подтвердил, что это комедийная короткометражка "Таблеточка" 1923 года, которая считалась утраченной.

"Когда спросили, интересует ли меня копия "Таблеточки", я сначала подумал, что это шутка, ведь об этом можно только мечтать", — отметил эксперт.

Стэнн даже написал книгу под названием "Клара Боу: Безумная", назвав актрису первым секс-символом в американском кино.

"Мужчины хотели быть с ней, а женщины хотели быть ею. Представьте себе время, когда никто даже не допускал мысли, что женщина может быть независимой и самостоятельной, и вы идете в кино и видите на экране Клару Боу", — добавляет историк кино.

По его словам, до 1950-х годов фильмы снимали, используя нитраты — горючее и неустойчивое химическое вещество. К сожалению, из-за этого были уничтожены тысячи уникальных картин.

"Поэтому я думал, что мы больше никогда не найдем этот фильм. Это настоящее чудо", — резюмирует Стэнн.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем Аароне Гибсоне из шотландского города Далбитти, который нашел в своем саду бомбу времен Второй мировой войны. Увидев снаряд, мужчина сразу позвонил сотрудникам полиции, которые вызвали команду специалистов по обезвреживанию взрывчатки.

Кроме того, 25-летний аквалангист Дарик Лангос из Порт-Баррингтона (США) зарабатывает на жизнь тем, что с помощью металлоискателя достает потерянные вещи из озера в штате Индиана. Во время своих погружений он обнаружил около 200 smart-часов Apple.