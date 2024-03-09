"Быть бедным веселее": молодой миллионер поделился секретами своего успеха (фото)

Бен Бернс рассказал, что не моргнул и глазом когда заработал свой первый миллион. Молодой бизнесмен поделился своей историей успеха и отметил, что большие деньги не изменили образ его жизни.

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29-летний Бен Бернс из Нью-Йорка (США) самостоятельно заработал свое состояние и стал миллионером. Однако он признался, что считает, что быть бедным веселее. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, у которого много денег, говорит, что он равнодушен к своему богатству и тратит только на высокоскоростной WiFi, диетическую колу и элитный абонемент в спортзал. Также предприниматель потратился на коллекцию оружия стоимостью 50 000 долларов.

По словам Бернса, когда он заработал свой первый миллион, он и глазом не моргнул. Мужчина отмечает, что быть богатым не так весело, как думают многие люди.

"Все, у кого есть миллионы, знают, что деньги — это выдуманная концепция. Быть богатым не так здорово, как вы думаете — у меня есть деньги, но 99% времени я провожу перед ноутбуком. У меня неплохая социальная жизнь, но моя работа влияет на нее, и это связано с большим стрессом. Быть бедным на самом деле веселее, чем богатым, потому что ты больше ценишь опыт. Если вы, например, собираетесь на вечеринку, вы можете лучше провести ночь, попивая дешевое пиво в захудалом баре, чем заказывать обслуживание и сидеть в VIP-кабинке. Люди, которые делают последнее, просто пытаются похвастаться своими деньгами, а не просто хорошо провести время", — говорит уроженец Нью-Йорка.

Мужчина рассказал об истории своего успеха Фото: Jam Press

Бен, который является экспертом в области криптовалют, впервые начал заниматься трейдингом еще в школе, вложив все свои сбережения, но тогда он все потерял. Решив, что подобная неудача его не остановит, парень быстро вернулся в игру. Он изучал информатику в Университете Костал Каролина (Coastal Carolina University), а затем работал инженером-программистом на криптобирже Kraken, предпочитая получать зарплату в биткоинах. Вскоре Бен понял, что вложенные им деньги быстро возвращаются.

"Мы с моим соседом по комнате в колледже Джеймсом начали серьезно торговать криптовалютой, писать стратегии с кодом — и это принесло нам серьезные деньги. Но по-настоящему большие суммы стали приходить, когда я присоединился к Kraken. Мои родители были против того, чтобы я пробовал что-то настолько рискованное, но сейчас они довольны результатом", — отметил Бен.

У мужчины есть коллекция оружия Фото: Jam Press

Когда на счет бизнесмена пришел первый миллион, он не испытывал особого восторга. Бен получает удовольствие от диетической колы, похода в спортзал и коллекционирования оружия.

Хотя Бен говорит, что его миллионы мало что меняют в его жизни, он также считает, что люди должны следовать своему собственному жизненному пути — отказаться от традиционных смен и перестать ломать себе спину, работая, чтобы сделать богатым кого-то другого.

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