Бросили 20 лет назад: внутри старого фермерского дома нашли "жуткие" предметы (фото)

Городской исследователь Дэниел Симс обнаружил памятные вещи, о которых он не знал, что сказать. Мужчина отметил, что неясно, почему владельцы покинули свое жилье.

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Блогер Дэниел Симс посетил заброшенный фермерский дом в Шропшире (Англия) и был удивлен, обнаружив там несколько тревожных предметов, включая "жуткие" куклы, а также памятные вещи 1930-х годов прошлого века. Об этом городской исследователь рассказал в одном из видео на своем YouTube-канале.

Мужчина был потрясен, обнаружив заброшенный фермерский дом, наполненный странными предметами. Жилье покинули почти 20 лет назад, но на столе остался готовый завтрак. Это наводит на мысль о том, что владельцы дома покидали его в спешке.

32-летний блогер Дэниел Симс в апреле прошлого года отправился в свое последнее приключение на заброшенную ферму в Шропшире. Считается, что дом был заброшен в 2003 году, и многие вещи остались нетронутыми. Внутри фермерского жилья британец обнаружил памятные вещи 1930-х годов и более позднего периода, включая некоторые тревожные предметы, о которых он не знал, что сказать. Среди них были "жуткие" куклы, усаженные так, будто они пользуются туалетом, и странные статуэтки.

На кухне оставались продукты Фото: Jam Press

Он считает, что предыдущий владелец держал свиноферму и коллекционировал игрушки, многие из которых он нашел разбросанными по территории фермы. Городской исследователь отметил, что неясно, почему дом был заброшен.

"Это было очень странно — как будто семья исчезла и просто оставила еду и другие бытовые вещи там, где они использовались в последний раз. Поначалу атмосфера была немного нервной, потому что было очень темно и мы находились, казалось, в глуши. Никогда не знаешь, чего ожидать и на что наткнуться, поэтому передвижение по дому заставляло нас быть начеку", — говорит Дэниел.

Городской исследователь отметил, что неясно, почему дом был заброшен Фото: Jam Press

Дэниел, который вместе со своей подругой Ханной документирует свои приключения, проник в дом ночью через ранее разбитое окно. Сначала пара осмотрела сарай, где обнаружила стопки старых детских книг 1930-х годов и бытовую технику. В главном доме они нашли старый телевизор, окруженный сеном, пыльную бутылку с загадочной коричневой жидкостью и горы детских игрушек. Кухня, казалось, застыла во времени, ведь чайник все еще стоял на плите, а рядом с ним на стойке стояли чашка, молоко и варенье. В шкафах рядом с календарем на 1996 год стояли банки с продуктами.

Кукла сидела на унитазе и была похожа на ребенка Фото: Jam Press

Пройдя дальше в дом, дуэт испытал шок. Войдя в ванную комнату, Дэниел заметил куклу, которая сидела на унитазе и была похожа на ребенка.

"О боже, я просто обалдел — я буквально чуть не испугался до смерти. Зачем было ставить это сюда? Кто бы это ни поставил, вам нужно проветриться, Господи, как же это меня напугало. Куклы — это, безусловно, самое жуткое, что можно было увидеть на ферме, особенно то, как они были расставлены. Здесь было так много интересных вещей — как будто обитатели просто исчезли, и от этого исходила очень странная атмосфера", — сказал блогер.

Однако по словам Дэниела, место было просто замечательным и они нашли документы, датируемые 50-ми годами, и множество коллекционных предметов.

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