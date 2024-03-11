Люди вынуждены сдавать в аренду половину своей кровати, чтобы покрыть расходы на жилье

В объявлении об аренде упоминалось об общей спальне в квартире с видом на озеро в центре города. Цена за спальное место составляла 900 канадских долларов в месяц.

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Риелтор Аня Эттингер рассказала о нетрадиционном предложении жилья в Канаде, которое опубликовали на Facebook Marketplace. В удаленном сейчас посте предлагалось сдать половину кровати за определенную суму денег. Об этом женщина рассказала в ролике, которым поделилась в Instagram.

Видео стало яркой иллюстрацией жилищных проблем в Торонто.

"Ищу покладистую женщину для совместного проживания в главной спальне с одной кроватью размера Queen. До этого я делила спальню, в которой есть только одна кровать Queen Size, с соседкой, которую я нашла в Facebook, и это прекрасно сработало!" — говорилось в сообщении, которое было удалено.

Однако Аня Эттингер успела обратить внимание на необычное объявление.

"Как раз тогда, когда вы думали, что рынок Торонто не может стать еще хуже, он стал еще хуже. Это просто безумие. Сдавать место в своей кровати за 900 канадских долларов в месяц? Неудивительно, что так много людей ненавидят это место", — говорит она в своем ролике.

Издание The Economic Times отмечает, что эта необычная жилищная тенденция, похоже, является проблемой не только в Канаде. Появляющиеся данные свидетельствуют о росте "горячего постельного белья" — практики, когда люди делят постель с незнакомцами, чтобы смягчить последствия стремительного роста цен на аренду жилья.

Исследование 2021 года, проведенное Сиднейским технологическим университетом, в котором приняли участие 7000 иностранных студентов в Сиднее и Мельбурне, показало, что три процента респондентов прибегали к "горячим кроватям" в качестве креативного решения для борьбы с непомерно высокими ценами на аренду жилья.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина взломал заколоченную дверь в своей квартире и увидел загадочный коридор. Студент колледжа заметил "необъяснимое" пространство, что заставило его задуматься, нет ли в его жилье тайной комнаты. Однако то, что нашел парень, сильно напугало его.

Также стало известно, что мировая элита строит секретные бункеры и запасается оружием. Недавно Марк Цукерберг разработал план по строительству бункера на своей ранчо, после чего его примеру последовали многие другие миллиардеры. Многие из них рассказывают о различных причинах конца света, но большинство начали подготовку к Судному дню.