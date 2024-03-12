Горожане нашли на холме таинственный 3-метровый монолит неизвестного происхождения (фото)

Загадочный монумент во время пробежки обнаружил и сфотографировал местный житель Ричард Хейнс.

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На Сенном обрыве возле города Хей-он-Уай, что в английском Уэльсе, заметили 3-метровую стальную глыбу в форме гигантского шоколадного батончика Toblerone. Ранее подобные монолиты уже появлялись в разных уголках мира, пишет издание Wales Online.

Загадочный монумент во время пробежки обнаружил и сфотографировал местный житель Ричард Хейнс.

"Я побежал в направлении Сенной скалы, где находится треугольник, и взглянул на монумент справа от себя. Сначала подумал, что это немного странно, но, возможно, ученые проводят какое-то научное исследование, например, собирают дождевую воду. Потом понял, что монолит слишком высок для этого. Подойдя ближе, я понял, что он по меньшей мере 3 метра высотой, легкий, пустой изнутри, но сделан из нержавеющей стали. Два человека могли без особых усилий поднять его и воткнуть в землю", — рассказал Ричард.

Загадочный монумент во время пробежки нашел и сфотографировал местный житель Ричард Хейнс Фото: Richard Haynes

Мужчина добавил, что часто ходит по этому маршруту и никогда раньше не видел ничего подобного. Кроме того, его друг также проходил мимо две недели назад и там было пусто.

"Я проверил в Google, что монолит появился относительно недавно и, насколько я могу судить, исчезнет через пару дней", — отметил британец.

К слову, происхождение этого обелиска до сих пор неразгаданно, однако две очень похожие скульптуры, найденные в Юте и Калифорнии (США) в 2020 году, оказались экспериментальными инсталляциями группы художников из Нью-Мексико под названием "Самый известный художник" (The Most Famous Artist). После спекуляций в медиа и небылиц, распространенных в социальных сетях, художники признали, что эти объекты искусства принадлежат им.

Похожие скульптуры, найденные в Юте и Калифорнии (США) в 2020 году, оказались экспериментальными инсталляциями группы художников из Нью-Мексико Фото: SWNS

Другой монолит, появившийся в Турции в 2021 году, был посвящен запуску местным правительством космической программы. Также загадочные глыбы были замечены в Румынии и Украине в конце 2020 года.

Тайна происхождения некоторых монументов до сих пор не разгадана. Кто-то расценивает их как изящные произведения искусства, другие как акцию протеста, чтобы привлечь внимание общества к загрязнению окружающей среды. Очевидно одно — они продолжают интриговать публику и вызывать дискуссии.

Напомним, ранее Фокус писал, что статую греческого бога, которая исчезла при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки.