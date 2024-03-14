"Чернобыль в Мексике": в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы

Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.

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В городе Тлахомулько-де-Суньига (Мексика), контролируемом картелями, насчитывается более 70 000 жутких заброшенных зданий, в которых группы по поиску пропавших людей выкопали сотни человеческих останков из тайных могил. Об этом пишет Daily Star.

Заброшенный жилой комплекс пугает многих местных жителей. Ряды пустых бетонных зданий стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей. Этот комплекс — лишь небольшая часть Тлахомулько-де-Суньига, города, прозванного "мексиканским Чернобылем", где среди заброшенных зданий находятся сотни тайных могил.

С момента постройки в 2013 году этот район подвергся нескольким вторжениям со стороны картеля Халиско и других враждующих организаций наркоторговцев. Многие здания повреждены, а вокруг расставлены тревожные знаки "Въезд запрещен". По данным Infobae, некоторые жители утверждают, что теперь этот район находится под контролем CJNG, но другие уверены, что он под присмотром армии.

Всего в городе насчитывается более 70 000 жутких заброшенных зданий Фото: YouTube

В самом городе, по данным Национального института статистики и географии (INEGI), насчитывается более 70 000 заброшенных зданий. Только на прошлой неделе городские власти обнаружили человеческие останки в одном из таких домов. Город известен своими исчезновениями и изобилует тайными могилами. По данным Специальной прокуратуры по делам пропавших без вести штата Халиско, с декабря 2018 года в городе было обнаружено более 150 захоронений.

За тот же период времени группы, занимающиеся поиском пропавших людей, обнаружили около 600 трупов среди заброшенных домов и пустырей.

Издание отмечает, что по данным Интерпола, картель Халиско и другие организованные преступные группировки проводят "более сложные и профессиональные мошеннические кампании" с использованием искусственного интеллекта, больших языковых моделей и криптовалют.

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