В самолетах есть тайные отели, о которых пассажиры даже не догадываются (фото)

Импровизированные гостиницы, скрытые в недрах широкофюзеляжных бортов, называются crew rest area — "зона отдыха экипажа".

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Пассажиры, заходя на борт широкофюзеляжного авиалайнера, даже не догадываются, что в таких больших самолетах есть скрытые апартаменты. Об этом рассказал сайт avianews.com.

Как объясняют специалисты, это безусловно не 5-звездочные гостиничные номера — здесь нет окон, низкие потолки, небольшие отсеки. Однако главное — есть спальные места и звукоизоляция, которые позволяют экипажу авиалайнера отдохнуть во время пересменки в течение долгого полета. Называются такие импровизированные гостиницы crew rest area — "зона отдыха экипажа".

Безусловно, такие отсеки могут находиться в широкофюзеляжном самолете где угодно и вход в них всегда хорошо замаскирован. Например, в Boeing 787 British Airways или Korean Air два отсека со спальными местами для экипажей находятся над потолком пассажирского салона.

Комната отдыха экипажа в Boeing 787 Korean Air Фото: avianews.com

"В Boeing 777, который использовала украинская авиакомпания МАУ, зона отдыха пилотов и бортпроводников находится под полом. Вход в нее выглядит как кабинка туалета, однако за дверью находится не туалет, а лестница вниз", — рассказывает издание.

Лестница в комнату отдыха на борту Boeing 777-200ER МАУ Фото: avianews.com Комната отдыха экипажа в Boeing 777-200ER МАУ похожа на капсульный отель Фото: avianews.com

Подобные зоны отдыха экипажа, в которых летчики и бортпроводники могут отдохнуть, позволяют экипажу всегда быть отдохнувшим, бодрым, что позитивно сказывается на безопасности полетов.

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