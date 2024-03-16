Неожиданная встреча с трагическим финалом: в Словакии на туристов напал медведь (фото)
Супруги из Беларуси гуляли в горах, когда их начал преследовать хищник. Тогда пара разбежалась в разные стороны, надеясь избежать контакта с острыми клыками.
В Словакии произошла трагедия — нападение медведя привело к гибели человека. Деталями инцидента 16 сентября поделилась местная Горная спасательная служба.
Рано вечером 15 марта на линию экстренной помощи поступил звонок. Очевидец сообщил, что в Низких Татрах исчезли два человека. Речь шла о супругах из Беларуси — 29-летнем мужчине и 31-летней женщине.
Супруги встретились в горах с медведем и разбежались в разные стороны. Хищник начал преследовать женщину, и вскоре она исчезла из поля зрения своего мужа. Он звал любимую, но та не отвечала.
Спасатели отправились на место происшествия с собакой и тепловизионными БПЛА. Также туда прибыли полицейские и член группы реагирования на бурых медведей.
Вскоре собака нашла пропавшую женщину. Выяснилось, что убегая от медведя, она сорвалась со скалы. Когда к телу добрались спасатели, туристка уже не подавала признаков жизни.
Поисковой группе также не удалось избежать встречи с виновником трагедии. Медведя отгоняли от места поисков с помощью собаки, крика и предупредительного выстрела.
Муж погибшей выжил, он откликнулся на крики спасателей. Спасаясь от словацкого хищника, турист застрял над скальным порогом.
"Он был напуган, но невредим", — передала пресс-служба.
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