Цензура на культуру: на телевидении КНДР скрыли джинсовые брюки британского ведущего (видео)

Телеведущий шоу "Садовые секреты" Алан Титчмарш пошутил, что запрет помог ему стать "уличным авторитетом".

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Государственная телекомпания Северной Кореи KCTV размыла пару джинсов, которые носил ветеран британского телевидения Алан Титчмарш, в рамках цензуры на иностранную моду и культуру. Об этом пишет CNN.

В понедельник, 25 марта, телеканал показал эпизод шоу "Садовые секреты", первоначально вышедший в эфир на BBC в 2010 году. В одном из моментов ведущий программы стоит на коленях на цветочной клумбе и нижняя половина его тела размыта, чтобы скрыть джинсы, в которые он одет.

Сам Алан Титчмарш отметил с юмором, что цензура помогла ему стать "уличным авторитетом".

"Я никогда не считал себя опасным подрывным империалистом. Меня обычно считают довольно спокойным и безобидным, так что на самом деле это придало мне немного уличного авторитета, не так ли?" — сказал он.

Государственная телекомпания Северной Кореи KCTV размыла пару джинсов Фото: YouTube

Нам Сун Вук, профессор северокорейских исследований в Корейском университете в Сеуле, сказал CNN, что цензура показывает, что Северная Корея строго выполняет недавно принятый закон об отклонении реакционной идеологии и культуры.

"Этот закон направлен на то, чтобы запретить жителям Северной Кореи подражать иностранным государствам в различных аспектах, в том числе в одежде и речи", — сказал он.

Профессор добавил, что джинсы были запрещены для жителей страны как символ американского империализма, но в отношении иностранных гостей была применена некоторая гибкость, поскольку они не могут запретить им носить джинсы.

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