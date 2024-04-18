"Остров, подобного которому нет": посреди моря построят "плавучий" парк развлечений (видео)

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии выделил более 4 миллиардов фунтов стерлингов на реализацию проекта, который подарит людям одни из самых больших американских горок в мире.

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В Саудовской Аравии хотят построить "плавучий" тематический парк стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов прямо посреди моря. Об этом пишет Daily Star.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии оплачивает строительство нового тематического парка, который, по их словам, является "совершенно новой игровой площадкой для приключенческого туризма". Для этого уже построенную нефтяную вышку хотят превратить в единственный в своем роде парк развлечений на воде.

Издание отмечает, что видение дизайнеров парка "Буровая вышка", видимо было вдохновлено слоганом Thorpe Park "остров, подобного которому нет".

Уже построенную нефтяную вышку хотят превратить в единственный в своем роде парк развлечений на воде Фото: YouTube

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии выделил более 4 миллиардов фунтов стерлингов на реализацию проекта, который подарит людям одни из самых больших американских горок в мире.

"Первое в мире туристическое направление на морской платформе, вдохновленное дизайном морских нефтяных платформ. Это не тематический парк — это экстремальное направление, совершенно новая площадка для приключенческого туризма. Настоящий масштаб приключений", — говорится на сайте проекта The Rig's.

На платформе будет 3 отеля и 11 ресторанов Фото: YouTube

На площади в 1,6 миллиона квадратных футов, расположенной в 25 милях от побережья, также будет вертолетная площадка для посетителей, прибывающих по воздуху, три отеля для их размещения и 11 ресторанов для их питания. Планируется, что 10 000 гостей будут ежедневно посещать более 70 аттракционов. Добраться до парка развлечений можно будет и по воде, с помощью круизных кораблей или паромов.

Для создания обустройства гостиничных номеров были привлечены ведущие мировые дизайнеры, которые создали роскошные интерьеры, но при этом не забыли о прошлом нефтяной вышки.

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