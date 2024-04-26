Планету не спасти: веганский ресторан шокировал клиентов, перейдя на мясо

Шеф-повар Молли Энгельхарт рассказала журналистам, что на ее решение повлиял и финансовый фактор — ресторан не был прибыльным с 2020 года.

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Молли Энгельхарт, шеф-повар веганского ресторана Sage Vegan Bistro в Лос-Анджелесе (США), неожиданно заявила, что в ее заведении состоится ребрендинг, а меню будет дополнено мясными блюдами, молочными продуктами и яйцами. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Шеф-повар говорит, что на момент открытия своего заведения считала веганское питание лучшим, но теперь изменила свою позицию.

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В одном из последних видео в Instagram Молли рассказала, что ресторан, который недавно переименовали в Sage Regenerative Kitchen & Brewery, сосредоточится на поддержке восстановительных методов ведения сельского хозяйства, потому что веганство это не то, что способно спасти планету.

"Это означает, что мы перейдем от полностью растительного меню к высококачественному белку только из лучших регенеративных ферм", — сказала она.

Поэтому со следующего месяца на их кухне появятся такие ингредиенты, как говядина, яичница и другие невеганские продукты.

"У кого-то это вызывает шок и грусть, но за последние 7 лет я перешла к возобновляемому земледелию, чтобы подавать своим клиентам еду высокого качества, и начала узнавать так много о природе", — добавила Энгельхарт в своем посте в Instagram.

Между прочим, возобновляемое сельское хозяйство направлено на преодоление климатического кризиса путем улучшения качества почв и уменьшения количества углерода, однако мнения относительно его влияния на окружающую среду очень различаются.

Энгельхарт также рассказала журналистам, что на ее решение повлиял финансовый фактор: ресторан не был прибыльным с 2020 года.

Шеф-повар говорит, что на момент открытия своего заведения считала веганское питание лучшим, но теперь изменила свою позицию Фото: Los Angeles Times

"Заведения действительно переживают трудности, как и многие рестораны после пандемии. Чувствовала себя уязвимой, объявляя об этом шаге, и была готова к агрессии, которая придет", — сказала шеф-повар.

Так и произошло. Благотворительная организация PETA, занимающаяся защитой прав животных, обвинила ресторан в подаче мяса, молочных продуктов и яиц, назвав смену курса предательством по отношению к животным.

Кстати, ресторан Sage Vegan Bistro работает с 2011 года, имеет филиалы в Калвер-Сити и Пасадене. Он завоевал расположение целого легиона клиентов, которые придерживаются веганства.

Напомним, ранее Фокус писал, что посетитель одной из кофеен Дарвина (Австралия) впал в ступор, когда получил счет в заведении общественного питания на 50 долларов (около 2 тыс. грн) всего за четыре позиции из меню — два бутерброда и кофе.

Кроме того, австралийка призвала покупателей тщательно проверять свои чеки в магазинах из-за досадного случая, который недавно произошел с ее матерью в супермаркете Woolworths на севере Сиднея (Австралия). По словам автора, кассир крупной розничной сети взыскал с ее родственницы почти в четыре раза большую сумму, чем должно было быть на самом деле.