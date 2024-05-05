Кричал на экипаж: пассажир сорвал рейс и получил штраф на более чем 20 тысяч долларов

Александра МакДональда обвиняют в том, что он угрожал "испортить самолет" и положил руки на плечи члена экипажа, загнав его в угол.

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Согласно судебным документам, буйный пассажир, который в прошлом месяце вел себя "физически агрессивно" во время полета, должен выплатить компании United Airlines более 20 000 долларов. Об этом пишет NBC News.

Александр Майкл Доминик МакДональд находился на рейсе 883, направлявшемся в Ньюарк (США) из Лондона (Англия) 1 марта, когда член экипажа услышал, как он громко спорит со своей девушкой. Мужчину попросили понизить голос, и он подчинился, но через несколько минут было слышно, как он громко кричит на стюардессу.

Неясно, что произошло между МакДональдом и бортпроводницей до того, как услышали крики. Один из членов экипажа встал между ними и попытался успокоить буйного пассажира. Однако МакДональд продолжал проявлять словесную и физическую агрессию, спрашивая члена экипажа, "не хочет ли он проблем".

Мужчину также обвиняют в том, что он угрожал "испортить самолет" и положил руки на плечи члена экипажа, загнав его в угол.

Иллюстративное фото Фото: X (Twitter)

Согласно судебным документам, член экипажа с помощью другого пассажира надел на МакДональда гибкие наручники. Он продолжал "не подчиняться", отказываясь оставаться в кресле для отдыха, в которое его посадили. Примерно через пять часов капитан принял решение перенаправить самолет в штат Мэн, поскольку поведение мужчины представляло угрозу для безопасности экипажа и пассажиров.

На борту самолета находилось около 160 пассажиров и 10 членов экипажа. МакДональд был арестован и обвинен в нападении и вмешательстве в работу обслуживающего персонала. Он признал себя виновным по последнему пункту обвинения и был обязан выплатить компании United Airlines 20 638 долларов в качестве реституции.

Согласно судебному документу, он остается под стражей в Службе маршалов США для передачи под опеку Иммиграционной и таможенной полиции США с целью депортации.

Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер бросил пожилых супругов в другой стране. Ричард Гордон и его жена Клодин — опытные путешественники, которые никогда раньше не опаздывали на корабль. На суше их автобус попал в ливень и прибыл с задержкой всего в 10 минут, но члены экипажа не захотели их ждать.

Также стало известно, что самолет начал подпрыгивать во время посадки и вновь взлетел. Представитель авиакомпании сообщил, что на борту находились 326 пассажиров и 19 членов экипажа.