100-летний ветеран Второй мировой получил диплом спустя 60 лет после начала обучения

Пилот Джек Милтон совершал боевые вылеты и к 2021 году налетал более 12 000 часов, но он не успел получить диплом бакалавра. Мужчина был рад исправить ситуацию, заявив, что это был финал долгого пути в образовании.

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Джек Милтон из США, которому исполнилось 100 лет, наконец-то получил диплом колледжа спустя почти 60 лет после начала обучения. Об этом пишет New York Post.

Ветеран Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн думал, что отправится на празднование своего 100-летия и в честь своего вклада в работу Университета Мэриленда, своей альма-матер. Вместо этого на этой неделе Джек Милтон получил сюрприз всей своей жизни: долгожданную церемонию вручения дипломов.

"К счастью, за мою жизнь было много церемоний, посвященных разным событиям, но эта стала самой лучшей. Я чувствую, что это финал долгого пути в образовании. Опять же, я продолжаю использовать слово "благодарность", но другого слова я подобрать не могу", — сказал американец.

Ветеран получил диплом колледжа спустя почти 60 лет после начала обучения Фото: FOX News

Джек Милтон поступил в Университет штата Мэриленд в 1960-х годах, когда работал в Пентагоне. Как тогда, так и сейчас учебное заведение ориентировалось на нетрадиционных студентов, в том числе ветеранов. Предлагалось как очное, так и дистанционное обучение.

Американец был военным летчиком в течение 31 года. К 2021 году он налетал более 12 000 часов. За свою карьеру в ВВС мужчина был награжден крестом "За выдающиеся заслуги" и совершал боевые вылеты во Вьетнаме.

Джек Милтон поступил в Университет штата Мэриленд в 1960-х годах Фото: FOX News

Милтон набрал достаточное количество кредитов для получения диплома бакалавра искусств и планировал выйти на сцену во время выпускного вечера в 1966 году. Но прежде чем это произошло, он был отправлен во Вьетнам. По его словам, его всегда раздражало, что он так и не получил свой диплом.

"По дороге в Юго-Восточную Азию меня не покидали мысли о том, что я не смогу увидеть своих коллег-выпускников", — добавил Милтон.

После возвращения из Вьетнама Милтон вместе со своей женой Симантой продолжал участвовать в жизни сообщества Глобального кампуса Университета Мэриленда. Они особенно поддерживали программы для действующих военных и ветеранов, обучающихся в школе. В 2010 году Милтоны основали стипендиальный фонд, который поддерживает другой стипендиальный фонд Университета Мэриленда, предназначенный специально для волонтеров, ухаживающих за ранеными военнослужащими.

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