"Окна жизни": украинский художник украсил своим проектом магазин Hermes в Японии (фото)

Сейчас произведения художника Владимира Манжоса украшают витрины мирового бренда Hermes в международном аэропорту Кансай японского города Осака.

Related video

Известный украинский художник Владимир Манжос реализовал собственный проект "Окна жизни" в Японии. Об этом он сообщил в собственном аккаунте на соцсети Instagram.

Отныне произведения художника с псевдонимом Waone Interesni Kazki, который работает в жанре сюрреализма, украшают витрины магазина популярного мирового бренда Hermes в международном аэропорту Кансай в городе Осака, Япония.

Фото: Instagram Фото: Instagram

"Мы рады наконец-то поделиться такой замечательной новостью. После 14 месяцев совместной работы с командой Hermes этот проект наконец-то воплощен в жизнь!" — делится эмоциями художник.

И объясняет содержательную дуальность своего проекта, в котором присутствуют свет и тьма, ночь и день. Художник уточняет, что витрина, ориентированная на юг, посвящена Дню и Свету, а витрина, развернутая на север — Ночи и Тьме.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Владимир Манжос — что известно

Художник родился в Киеве в 1981 году. В 2004 году вместе с художником Алексеем Бордусовым основал творческую группу Interesni Kazki, которая распалась в 2016 году.

Манжос — художник-муралист, работает по направлениям графика (бумага, чернила) и скульптура.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Основной целью своего искусства художник считает намерения узнать, кто он, и исследовать окружающую среду. Взгляд на окружающий мир сквозь призму творческого процесса, по словам художника, предоставляет ему возможность прикоснуться к незнакомому невидимому миру, к источникам всего существования.

Важно

Украинский флаг со скелетом рядом, тайна Ватикана и тьма с химерами: чем поражает Биеннале 2024

Напомним, Фокус 7 мая писал, что отдать голос за любимого участника Евровидения-2024 можно тремя способами: в мобильном приложении, на сайте, а также с помощью SMS.

Также создатель культовой обуви Кристиан Лубутен сотрудничал с дизайнером Пьером Йовановичем, результатом чего стали десять уникальных стульев, которые "обули" в настоящие туфли.