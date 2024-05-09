Мужчина подшутил над соседом и устроил ему "свидание" с принцессой Дианой (фото)

Парень по имени Том хотел привести в гости подругу, но у его приятеля были другие планы. Его сожитель сделал импровизированную святыню, посвященную принцессе Диане.

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Один мужчина по имени Том остался в ужасе после того, как его сожитель решил над ним подшутить перед его свиданием, создав "святыню" в честь принцессы Дианы. Парень попросил своего соседа убраться, прежде чем приводить свою спутницу домой. Об этом пишет The Mirror.

Том собирался привести в гости подругу. Однако у его приятеля были другие планы.

"Мой сосед попросил меня прибраться, потому что он возвращает со своего свидания. Я сделал святыню принцессы Дианы в его комнате", — гласило сообщение с фото, которым поделились в соцсетях.

Под текстом был размещен снимок импровизированной святыни, посвященной любимой принцессе Великобритании.

Мужчина сделал фото Тома и принцессы Дианы Фото: X (Twitter)

В святилище были помещены фотографии Дианы в рамке, окруженные сердцами и украшенные словами "Ушла, но не забыта". Также было изображение Тома и Дианы, расположенное рядом, с комичной надписью: "Том и Диана, влюбленные, разделенные временем и обстоятельствами".

Рядом с фотографиями были аккуратно расставлены свечи и цветы.

Снимок был опубликован известным твиттер-аккаунтом @NoContextBrits и быстро стал вирусны, набрав более 254 000 просмотров за пару дней.

Многим пользователям соцсети пришелся по душе подобный розыгрыш соседа. Один из комментаторов назвал его "легендой". Другой заявил, что шутка была "элитного уровня", а третий язвительно заметил: "Кому нужны враги, когда можно иметь таких друзей?".

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