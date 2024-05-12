Люди шокированы: работник ресторана намерено портил еду и снимал это на видео (фото)

Джейс Кристиан Хэнсон утверждал, что его подстрекали другие люди в сети. За время работы парня в ресторане питались около 140 человек.

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В США работник ресторана признался полиции в том, что он портил еду для клиентов более 20 раз. 21-летний Джейс Кристиан Хэнсон, который работал в стейк-хаусе Hereford House менее месяца, был задержан 25 апреля. Об этом пишет Daily Mail.

Парень признался, что совершал непристойные действия с едой, фиксировал их на видео и публиковал в интернете. Американец утверждает, что его подстрекали другие люди в сети. Хэнсон был взят под стражу полицейским управлением Ливуда после того, как в конце прошлой недели они получили наводку от ФБР.

Он был арестован и обвинен в одном уголовном преступлении после того, как детективы поговорили с руководством Hereford House о своих подозрениях.

"На еду были помещены телесные жидкости, и в связи с этим мы просим общественность связаться с нами, чтобы мы могли увидеть масштабы нанесенного ущерба", — сказал окружной прокурор округа Джонсон Стивен Хоу.

Парень признался, что совершал непристойные действия с едой Фото: Facebook

Он также сказал, что сотрудники полиции не могут сказать, как, по их мнению, Хэнсон загрязнил продукты. Однако эта новость повергла давних клиентов в шок и беспокойство по поводу того, на кого они "нацелены".

"Я был шокирован, было невероятно, что кто-то сделал это намеренно. Такая реакция была у многих после того, как полиция заявила, что служащий намеренно испортил еду в Hereford House", — сказал один неизвестный клиент.

За время работы Хэнсона в ресторане питались около 140 человек Фото: Facebook

За время работы Хэнсона в ресторане питались около 140 человек. Теперь ему грозит тюремное заключение продолжительностью до 13 месяцев и штраф в размере $100 тыс. Руководство Hereford House заверило людей, что после ареста обвиняемого были приняты необходимые меры для обеспечения качественного питания.

Ранее Фокус сообщал, что мать и дочь три месяца "живут" в McDonald's. Сюзанна Джеремия и ее дочь Бруна отказываются от помощи и говорят, что планируют и дальше жить в заведении быстрого питания, пока не найдут собственное жилье.

Также стало известно, что женщина почти год жила внутри вывески супермаркета. Сотрудники полиции нашли внутри импровизированного жилья маленький стол, одежду, кофеварку, принтер и компьютер. Женщина не рассказала о том, как она попала на крышу здания.