Знал, что произойдет беда: мужчина рассказал, как он выжил после масштабной авиакатастрофы

Перед вылетом у Ричарда Лестера было "плохое предчувствие" — поэтому он не пристегнул ремень безопасности и смог выжить после падения самолета.

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Мужчина, которого назвали "самым молодым выжившим" в авиакатастрофе 1985 года, в которой погибли 137 человек, вспомнил момент, когда он понял, что самолет вот-вот разобьется. Об этом сообщает издание Unilad.

Ричарду Лейверу было двенадцать лет, когда он должен был лететь рейсом Delta 191 в Сан-Диего для участия в юношеском теннисном матче. Его отец, Ян Лейвер, был его тренером по теннису, и в тот день они собирались вместе отправиться в путешествие.

Но Ричард знал кое-что, чего не знали другие: за два дня до того, как он сел в самолет, у него было непреодолимое предчувствие, что он вот-вот упадет.

Он рассказал людям, что ему начали сниться крушения самолета, и даже сказал своей маме, что "это не только плохое предчувствие. Я знаю, что произойдет катастрофа", но ему никто не поверил.

Но только после того, как он и его отец сели в самолет, и он пролетал над Далласом на полпути, он выглянул в окно и заметил штормовую ячейку — воздушную массу, содержащую восходящие и нисходящие потоки в конвективных петлях. Он объяснил, что это было дурное ощущение, которое заставило его почувствовать, будто "мир начал замедляться".

Ричард сказал: "Я чувствовал, что что-то может быть не так. Я пошел в уборную, плеснул себе в лицо водой, посмотрел в зеркало и сразу понял — что самолет вот-вот упадет. Я знал это."

В этот момент он услышал "внутренний голос", говорящий ему не пристегивать ремень безопасности, и он послушался. Возможно, именно этот совет спас ему жизнь.

Во время взрыва Ричарда выбросило из самолета на огромной скорости, он приземлился на близлежащем поле, не имея возможности ни говорить, ни двигаться из-за полученных травм.

Именно тогда на месте происшествия остановился водитель грузовика и вытащил и сказав: "С тобой все будет в порядке, сынок".

После этого испытания Ричарда мучило посттравматическое стрессовое расстройство, тревога и депрессия.

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