"Жизнь поделилась на до и после": женщина показала секретную кнопку в своем авто (видео)

Шеннон Митчелл рассказала о том, как этот лайфхак может пригодиться, а также продемонстрировала алгоритм его работы.

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Водитель Шеннон Митчелл из Великобритании показала секретную кнопку на ключах своего автомобиля, изменившую ее жизнь на "до" и "после". Об этом женщина рассказала в одном из видео в TikTok.

"Пожалуйста, будьте честными, вы знали об этом раньше? Я узнала только вчера. Только что попробовала — и меня просто трясет. Спросила у бойфренда, а он говорит, что все и так в курсе. Убеждена, что это не так", — рассказывает автор ролика.

Далее женщина рассказала о том, как этот лайфхак может пригодиться, а также продемонстрировала алгоритм его работы. Все, что нужно сделать — один раз нажать на кнопку замка в автомобиле, а затем удерживать ту же самую кнопку второй раз, чтобы окна поднялись сами.

"Представьте ситуацию: хороший жаркий день, вы выходите из машины, идете закрывать ее, а потом осознаете: "О, черт, я оставила окна опущенными!". Обычно, чтобы поднять окна, надо сесть обратно и завести машину. Но нет! Пожалуйста, скажите, что я не единственный человек, который не знал об этом!", — добавила автор.

Шеннон Митчелл из Великобритании Фото: Instagram

Кроме того, Шеннон показала еще одну полезную функцию: если дважды нажать с удержанием кнопку разблокировки автомобиля, то окна опуститься еще до того, как вы сядете в салон.

Подписчики Митчелл были поражены от увиденного, ведь многие даже не подозревали, что ключом от машины можно управлять окнами.

"Это может изменить мою жизнь на до и после";

"Это экономит мне столько времени, когда я уже потный! Спасибо!";

"В Австралии мы не оставляем окна опущенными, потому что не знаешь, что там найдешь, когда вернешься";

"Это не во всех машинах так";

"Кто-нибудь, вручите ей какую-нибудь премию".

Ролик блогерши собрал более 1,2 миллиона просмотров, десятки тысяч лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о популярной американской блогерше Минди Макнайт, которая часто делится полезными советами и хитростями на своей странице в TikTok с 642 тысячами подписчиков. В одном из видео женщина рассказала зрителям, что нашла скрытую кнопку на стиральной машинке, которая помогает избежать неприятных запахов.

Также мы рассказывали о блогерше Анжел Софии из Великобритании, которая пожаловалась на таинственный сбой в своем iPhone. Девушку на протяжении пяти лет мучает будильник, который включается каждый день ровно в 9:25 утра, хотя она его никогда не выставляла на это время и понятия не имеет, как выключить.