"17 000 евро за 500 км": блогер заказал частный самолет из одного города в другой (видео)

Мужчина, заплативший немалые деньги за небольшое путешествие, вызвал ажиотаж в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что за столь короткое время можно было потратить такую огромную сумму.

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Блогер решил совершить путешествие из Милана (Италия) в Ниццу (Франция), которая обошлась ему более чем в 17 тысяч евро. Для этого мужчина заказал частный самолет компании Uber. Об этом пользователь с ником ohswitzyman рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Мужчина заплатил за самолет через Apple Pay, признав высокую стоимость, но сославшись на то, что это будет незабываемый опыт.

"Сейчас я нахожусь в Милане, хочу поехать в Ниццу и собираюсь забронировать самолет Uber за 17 759 евро", — сказал @ohswitzyman.

Мужчина поделился видео салона самолета, но многие пользователи сети реагировали только на слишком высокую цену.

"Разве он не заберет вас из дома за 17 тысяч?", "17 тысяч евро без проверки владельца карты, лол", "17000 евро за 500 км, лучше пусть проедут половину пути", "Я проработаю два года и не смогу позволить себе эти 17 тысяч", "Как ты разбогател? Я тоже хочу разбогатеть", "Мне просто нужна 1 тысяча из 17 тысяч, которые он потратил за секунды, лол", "Эти деньги, которые вы только что потратили, изменили бы мою жизнь", — писали зрители.

Видео стало вирусным и быстро набрало более 7,6 миллиона просмотров.

Ранее Фокус сообщал, что блогер приготовил лапшу на единственной в мире кипящей реке. Джей Свинглер провел в лесах Амазонки почти неделю. За это время путешественник успел изучить местные обычаи, "познакомиться" с опасными животными, а также приготовить блюдо по особому рецепту.

Также сообщается, что новый мегаполис посреди пустыни стоимостью $400 млрд может вместить 5 млн человек. Миллиардер Марк Лор хочет сделать новое поселение самым открытым, справедливым и инклюзивным в мире. Он также заявил, что хочет, чтобы оно было экологически чистым.