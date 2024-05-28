"Нет денег на аренду": мать превратила чердак в квартиру-студию для сына (фото)

Перед тем, как начать перепланировку, женщина получили официальное разрешение от городского совета. По ее словам, ремонт длился три месяца и обошелся в 30 000 фунтов стерлингов.

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Мама из английского графства Кент превратила чердак своего дома в пристройку для 29-летнего сына, который вернулся домой из-за нехватки денег на аренду собственного жилья. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

"Сын вернулся домой, потому что не мог позволить себе аренду. Именно поэтому мы переоборудовали чердак на замечательную квартиру-студию для него и его собаки", — написала автор ролика.

Мансарда стала квартирой-студией Фото: TikTok

Перед тем, как начать перепланировку, мать получили официальное разрешение от городского совета. Ремонт длился три месяца и обошелся в 30 000 фунтов стерлингов. Сейчас, по ее словам, осталось лишь несколько финальных штрихов.

Гостиная и спальня Фото: TikTok Гостиная и спальня Фото: TikTok

В видео показано, что в квартиру парня можно попасть по лестнице, расположенной сбоку от главного дома. На бывшем чердаке обустроили балкон с прекрасным видом на фруктовые сады, гостиную с небольшой кухонной зоной, а также спальню и отдельную ванную комнату.

Ванная комната Фото: TikTok

"Теперь у него есть собственный дом, куда может приезжать его маленькая дочь", — говорит мать, отметив, что берет с сына арендную плату в размере 400 фунтов стерлингов в месяц.

Ремонт длился три месяца и обошелся в 30 000 фунтов стерлингов Фото: TikTok Ремонт длился три месяца и обошелся в 30 000 фунтов стерлингов Фото: TikTok

В качестве дополнительного бонуса он может рассчитывать на стирку и ужин с родителями.

Пользователи сети засыпали автора видео комментариями.

"Теперь он никогда не съедет!";

"Отличная вещь, молодцы!";

"Семья, которая наслаждается обществом друг друга";

"Отличная инвестиция!";

"Это можно сдавать на Airbnb, когда он съедет!".

На последний комментарий мама ответила: "Да, можно было бы подумать об этом, но сейчас он надеется, что никогда не уедет!".

Напомним, ранее Фокус писал, что полячка Агнес Манн, которая вместе со своим мужем и тремя детьми живет в Великобритании, превратила свой старый гараж в роскошную квартиру-студию. Всеми этапами масштабной трансформации она поделилась на своем YouTube-канале.

Кроме того, 20-летняя британка рассказала о приобретении полуразрушенного особняка в Безе, что на юге Франции. Это, на удивление, обошлось ей дешевле, чем однокомнатная квартира в Лондоне. Внешне особняк 18 века выглядит очень запущенным — все поросло травой, а окна забиты досками. Внутри интерьеры в похожем состоянии со сломанными лестницами и обвалившимися потолками.