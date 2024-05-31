Вещи разбросаны по пляжу: дом на берегу океана смыло в воду (фото)

Люди рассматривали груды сломанного дерева разных размеров, подушки и различную мебель на песке. С приливом вещей стало еще больше.

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Безлюдный частный дом, расположенный в Роданте (Северная Каролина, США), к югу от пирса, рухнул в океан. Это уже шестое зданием на этом участке, которое было разрушено за последние четыре года. Об этом пишет The Virginian-Pilot.

Рано утром во вторник, 28 мая, под пирсом на острове Хаттерас проплыла белая дверь, а также куски свай дома и большая часть деревянной обшивки. Тяжелые обломки периодически врезались в сваи, поддерживающие пирс, который получил немало повреждений от Атлантического океана.

Посетители пляжа рассматривали груды сломанного дерева разных размеров, подушки и различную мебель на песке. С приливом вещей стало еще больше.

От бывшего двухэтажного дома на сваях остался только небольшой кусок верхнего этажа.

"Для обеспечения безопасности посетителей и проведения работ по очистке закрыт примерно одномильный участок пляжа от Sea Haven Drive до South Shore Drive. На пляже и в воде могут находиться опасные обломки", — говорится в пресс-релизе службы национальных парков США.

От бывшего двухэтажного дома на сваях остался только небольшой кусок верхнего этажа Фото: The Virginian-Pilot

Почтовый адрес владельца недвижимости указан в Арвене, штат Нью-Йорк. Издание отмечает, что неясно, почему он не вывез мебель и не заключил договор с компанией на снос дома до его обвала. По словам соседа, жилье уже давно находился на грани обрушения.

С мая 2020 года океан унес пять незаселенных частных домов в Роданте, причем четыре из них упали в течение 13 месяцев. Два дома на Оушен-драйв обрушились в один и тот же день, 10 мая 2022 года во время шторма.

Ранее Фокус сообщал, что сотни людей живут в трейлерах в тени домов за миллионы фунтов. Городской исследователь Джо Фиш постарался показать все стороны жизни людей, которые живут в домах на колесах. Всего в "Городе караванов" находится около 800 трейлеров.

Также стало известно, что женщина нашла жуткую потайную комнату в новом доме сестры. Ноэль Пирс отправилась осмотреть жилье после того, как ее родственница дала ей код для входа. Вскоре женщина наткнулась на странную маленькую дверь в одном из помещений.