Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его идеальным жильем (видео)

Все двери были выломаны или сняты с петель, мебель разбита, раковина в ванной оторвана от стены, матрасы лежали в саду так, будто их выбросили из окна на втором этаже.

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37-летний Музингайе Ндуна, который сдает свой дом в Вест-Мидлендсе (Великобритания) с помощью сервиса Airbnb, показал на видео, что с его идеальным жильем сделали недобросовестные арендаторы. Об этом он рассказал в отдельном ролике на своей странице в TikTok.

По словам мужчины, ночью ему поступили тревожные сообщения от полиции и соседей, поэтому утром он отправил туда своего уборщика и был ошеломлен, увидев масштабы разрушений.

Дом после арендаторов Фото: TikTok

На опубликованных снимках можно увидеть, что все деревянные двери выломаны или сняты с петель, мебель разбита, раковина в ванной оторвана от стены, матрасы лежат в саду так, будто их выбросили из окна на втором этаже.

Мистер Ндуна, который после увольнения с предыдущей работы стал инвестором в сфере недвижимости, уверен, что это была атака на его бизнес из-за недобросовестной конкуренции.

Дом после арендаторов Фото: TikTok Дом после арендаторов Фото: TikTok

Позже владельцу выставили счет за восстановление дома — 12 000 фунтов стерлингов (около 619 тыс. грн), и он даже задумался о том, чтобы полностью бросить это дело.

К счастью, сервис Airbnb провел внутреннее расследование и выделил Музингайе 8 450 фунтов стерлингов (436 тыс. грн) компенсации в рамках своей программы защиты хозяев от убытков. Сообщается, что на восстановление недвижимости ушло две недели.

Дом после арендаторов Фото: TikTok Дом после арендаторов Фото: TikTok

"Когда я впервые увидел фотографии, то был шокирован. Никогда раньше не имел дела с полицией, поэтому волновался, что произошло что-то серьезное и мне придется сидеть в суде", — рассказывает Ндуна.

Впервые мужчина принял гостей с Airbnb в 2021 году. Его дом часто арендовали семьи, которым нужен был доступ к больнице, расположенной неподалеку.

Видео инвестора собрало более 20 тысяч лайков и множество репостов и комментариев.

"Почему, просто почему? Я не понимаю менталитет некоторых людей!";

"Выглядит как поле боя";

"Кошмар, они уничтожили абсолютно все";

"Какое-то безумие, что с этими людьми не так?";

"Боже мой! Как у людей хватает совести делать такое?".

Дом после арендаторов Фото: TikTok Дом после арендаторов Фото: TikTok

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