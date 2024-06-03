Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру

За все эти годы женщина получила почти 400 000 юаней (55 тысяч долларов США) социальных выплат от государства.

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Женщина по фамилии Ань из города Ухай, что на севере Китая, тайно работала на заводе вместо своей сестры после ее гибели в автокатастрофе. Женщина рассчитывала таким образом получить пенсию по старости. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

По данным местного районного суда, Ань работала на заводе до выхода на пенсию в 2007 году и с тех пор получила почти 400 000 юаней (55 000 долларов США) социальных выплат.

Несмотря на то, что подсудимая признала себя виновной, ее приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года, а также к штрафу в размере 25 000 юаней (3 500 долларов США).

Многие пользователи сети начали заступаться за женщину, ведь она добросовестно работала и выполняла свои обязанности до выхода на "заслуженный" отдых.

"Она платила взносы на социальное страхование и работала, как и все остальные. Почему ее лишают пенсии теперь, когда она уже старая? Эта женщина честнее тех, кто занимает официальные должности, но получает высокую зарплату, хотя ничего не делает", — написал один из юзеров.

Второй добавил: "Сестра выдавала себя за родственницу более десяти лет, чтобы получать зарплату. Не думаю, что в этом есть что-то плохое. Абсолютно нормальная практика — подменять кого-то на работе".

"Подобные случаи были достаточно распространенными в прошлом. Ей просто не повезло. Наверное, кто-то донес", — отметил третий.

Женщина ходила на работу вместо своей сестры Фото: Weibo

Кто-то в комментариях также вспомнил "систему замещения" в Китае, когда с 1950-х до 1980-х годов дети ходили на работу вместо своих родителей, которые вышли на пенсию или уволились. Позже такую возможность отменили в рамках перехода страны с плановой экономики на рыночную.

Напомним, ранее Фокус писал, что 30-летняя медицинская работница Дайла Карези из Австралии обманула тысячи людей своими выступлениями в TikTok, убеждая пользователей в том, что она дипломированный врач, однако недавнее судебное слушание доказало обратное.

Кроме того, 28-летний Ли Вудс из Инверклайда (Шотландия) выдавал себя за медработника и незаконно проник в больницу Университета королевы Елизаветы в Глазго. Мужчина был одет в форму и атрибутику британской национальной системы здравоохранения NHS.