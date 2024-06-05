Блогера приговорили к тюремному заключению за объятия со случайными людьми (фото)

Мохамед Рамзи вдохновился примером популярного европейского коллеги и решил повторить его успех, но жители общественность была возмущена подобными действиями.

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30-летний блогер Мохамед Рамзи из Алжира был осужден за непристойное поведение и приговорен к двум месяцам за решеткой за то, что обнимал случайных людей на улице, чтобы "распространить мир и позитив". Об этом пишет Oddity Central.

Инфлюенсер вызвал возмущение жителей своей страны прошлым летом, опубликовав в TikTok скандально видео. Мужчина был вдохновлен популярным европейским блогером, который прославился социальными экспериментами вроде обнимания случайных людей на улице. днако в Алжире подобные вещи не одобряются и ролик вызвал возмущение и осуждение со стороны общественности. Извинения Мохамеда не смогли помочь ему успокоить недовольных людей. В прошлом году суд признал его невиновным по всем пунктам обвинения, но затем его дело было передано в Алжирский судебный совет после того, как прокуроры обжаловали это решение. Второй раз мужчине не повезло.

30-летний блогер Мохамед Рамзи из Алжира Фото: TikTok

Прокуроры обвинили Рамзи в непристойном поведении за клип с публичными объятиями, а также в "демонстрации непристойности" за другое видео, на котором были изображены две девушки в коротких юбках, одна из которых также имела татуировку. Ролики были удалены с его аккаунта в TikTok.

Согласно решению суда, Мохамед Рамзи должен провести два месяца в тюрьме, а также заплатить штраф в размере 5 миллионов динаров (37 000 долларов). После того как его видеоролики вызвали большой резонанс в Алжире, Мохамед Рамзи принес извинения, заявив, что своими видео он хотел лишь распространить мир и любовь. К сожалению, это не успокоило ни его критиков, ни судей.

Один из роликов блогера:

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Также стало известно, что мужчина подарил возлюбленной помолвочное кольцо своей бывшей. Неожиданное признание мужа ранило Бель Блейк. Мужчина не заметил, как рассказал своей возлюбленной, что украшение, которое ей так нравится, носила другая девушка.