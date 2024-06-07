Запретили вести бизнес: предприниматель должен городу 4,7 млн за "грязную землю" (фото)

Шестилетнее расследование по поводу использования строительной компанией грязных материалов подошло к концу. В земле были обнаружены мышьяк, ртуть и другие токсичные материалы.

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Владельца компании Den-Man Contractors Дэвида Холмана обязали выплатить 4,7 миллиона долларов властям Детройта (США) и запретили вести бизнес в городе в течение следующих 20 лет. Об этом пишет FOX News.

Шестилетнее расследование по поводу использования строительной компанией грязных материалов подошло к концу. В 2018 году в городе Детройт сносили пустующие здания налево и направо, оставляя в земле дыры, которые нужно было заделать. В то время компания Den-Man Contractors была нанята для заполнения ям землей без мусора, но генеральный инспектор города заявил, что все было не так.

"Они не только брали плату за бесплатную землю, чего делать нельзя, но и использовала грязную почву, чтобы заполнить яму, образовавшуюся в результате сноса", — сказала Эллен Ха, генеральный инспектор Детройта.

По ее словам, грязная земля поступала с объектов реконструкции I-96 и I-94 и коммерческой недвижимости.

"Если она поступает с автозаправки или с шоссе, в ней есть все эти загрязняющие вещества", — отмечала Ха.

Слова эксперта подтвердили и тесты. В земле были обнаружены мышьяк, ртуть и другие токсичные материалы.

В земле были обнаружены мышьяк, ртуть и другие токсичные материалы Фото: FOX News

В течение двух лет компания Den-Man продолжала использовать загрязненный грунт для засыпки примерно 90 жилых объектов по всему Детройту.

"К тому времени они уже получили контракты на миллионы долларов", — добавили Ха.

Владелец компании Den-Man Дэвид Холман и его менеджер по подряду Дэвид МакДональд были обвинены в тяжких преступлениях и получили условные сроки.

Часть суммы в 4,7 миллиона долларов, которую компании Den-Man было предписано выплатить, была использована для того, чтобы выкопать загрязненную землю и заменить ее на чистую.

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