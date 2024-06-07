Ноги в потолке: лошадь провалилась сквозь пол конюшни и застряла между этажами (фото)

На ферму была напревлена команда по спасению крупных животных, но их усилий оказалось мало. Заручившись поддержкой пожарных и ветеринаров, спасатели спустя 4 часа освободили животное.

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Спасатели животных и пожарные из Массачусетса (США) приехали на ферму, чтобы помочь скакуну по кличке Валькур, который провалился сквозь пол своего стойла и оказался зажатым между этажами. Об этом сообщает представительство MSPCA в Instagram.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Команда по спасению крупных животных из MSPCA была направлена на помощь липиццарскому мерину. Спасатели отметили, что лошадь провалилась сквозь пол своего стойла и оказалась в ловушке между этажами.

Пожарная служба Ипсвича, ветеринарная служба SRH и команда технических спасателей северо-восточного Массачусетса объединили усилия, чтобы разработать план по спасению животного.

"Потребовалось около четырех часов и помощь всех, но мы смогли вытащить эту милую лошадку без опасных для жизни травм. Ожидается, что Валькур полностью поправится, и его хозяева говорят, что он уже нормально ходит", — говорится в сообщении в Instagram.

Лошадь находилась в своем стойле Фото: mspca.angell/Instagram Спасатели спустя 4 часа освободили животное Фото: mspca.angell/Instagram

Снимки спасения животного стали вирусными. Многие люди поздравили команду спасателей с успехом.

"Отличная работа! Я так рад, что скакун в порядке", "О боже! Как страшно! Благодарю за то, что с малышом все в порядке, и, как всегда, спасибо вам за вашу замечательную работу", "Бедный малыш. Спасибо Богу за команду, которая спасла его", "Представляю, как бы рухнул весь этаж! Бедный малыш", "Не представляю, как можно держать лошадь на каком-то втором этаже", — писали они.

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