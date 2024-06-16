Любитель тату, потратив 100 тысяч фунтов на покрытие тела чернилами, может остаться без кожи

33-летний Эли Инк, который имеет впечатляющую черную татуировку на лице, потратил 100 000 фунтов стерлингов, чтобы покрыть свое тело чернилами. С тех пор он исследует слои татуировок по сравнению с предыдущими дизайнами.

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Житель Великобритании потратил 100 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть татуировками 98 процентов своего тела, утверждает, что ему не хватает кожи, чтобы получить больше. Об этом пишет издание The Mirror.

Отмечается, что татуировочное путешествие 33-летнего Эли Инка началось в 17 лет, когда он сделал черную паутину на локте — это его единственное произведение, которое еще не до конца покрыто черными чернилами. Далее Эли сделал полностью черную татуировку на частях своего тела — в том числе на руках, ногах и груди, проведя тысячи часов под специальными устройствами.

Сейчас у него закончилась голая кожа, что побудило его исследовать слой за слоем чернил над предыдущими дизайнами. Эли утверждает, что на него плевали и даже нападали из-за того, как он выглядит, но это не мешает ему делать еще больше татуировок. Эли, который является руководителем компании Sacred Silence Tattoo в Хоуви, что в британском графстве Восточный Сакссекс, сказал, что "чтобы все это увидеть, нужно меня обойти".

"Я делал себя в неудобных местах — если у вас есть навыки, чтобы это сделать, то также можете. Мне не хватает видимого пространства, и у меня почти четыре слоя различных татуировок на моем теле. С татуировкой, как только видимая кожа исчезнет, у вас будет только очень ограниченное количество вещей, которые вы можете разместить сверху", — пояснил Инк.

Также он признался, что за свою жизнь у него было около десятка разных лиц, а маска, которую он сейчас носит, полностью отличается от той, которую он носил пять лет назад.

По словам Эли Инка, он жил во многих странах мира и много путешествовал, чтобы сделать часть своих татуировок. При этом он считает, что людям не стоит слишком серьезно воспринимать татуировки на других.

"Если ты покупаешь платье, ты не смотришь на него и не думаешь, что оно имеет смысл. Ты смотришь на него и покупаешь его спонтанно, потому что думаешь: "Мне это нужно прямо сейчас". Но через 10 лет это платье может стать сентиментальным и иметь определенное значение, как когда вы его носили. То же самое можно сказать и о татуировках", — отметил британец.

2 апреля стало известно, что 31-летний житель Норвегии Штеффен Карлсен решил сделать себе довольно необычную наколку — линейку на указательном пальце правой руки.

Кроме того, 17 мая сообщалось, что женщина стала популярной соцсетях после того, как сделала татуировку со смыслом на спине, но люди начали смеяться, поскольку заметили орфографическую ошибку в тексте рисунка.