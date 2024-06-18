Вы упрямы или симпатичны: новейшая оптическая иллюзия показала неожиданные результаты

Новейшая оптическая иллюзия может многое рассказать о вас, исходя из того, что вы действительно видите первым. Наблюдениями поделилась пользовательница TikTok Мия Йилинь, и оно привлекло много внимания.

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Традиционные головоломки и логические игры способны творить чудеса с вашим умом и даже играть с вашим зрением. В частности, последнее изображение не только озадачит вас, но и многое расскажет о вашей личности. Об этом в своем TikTok рассказала известная пользовательница Мия Йилинь, которая прославилась своими оптическими иллюзиями, пишет издание Mirror.

В том числе последняя ее иллюзия способна серьезно задуматься, несмотря на то, что ее продолжительность составляет всего три секунды. Пользователь, который загрузил видео, говорит, что то, что вы увидите первым, способно выявить, вы упрямая или симпатичная личность.

В видео Мия сказала: "Давайте проведем интересный личный тест. Что первое вы видите на следующем фото? Вы бы заметили вилки или бокал для вина, и каждый из них имеет важное значение.".

Если первым, что вы увидели, были вилки

По мнению Мии, в таком случае речь идет о достаточно упрямом и волевом человеке, который не отступит от своих намерений. Такие люди любят свободу и имеют романтическую натуру, однако, в конце концов, они думают головой, а не сердцем.

Если вы увидели бокал для вина

В таком случае речь идет о совсем другой игре, если человек в первую очередь увидел стекло. "Тогда люди постоянно хотят приблизиться к вам из-за того, насколько вы заботливы и симпатичны. Однако вы очень избирательны с вашим внутренним окружением, и никто не может попасть", — отметила Мия.

Видео об оптических иллюзиях активно распространили в сети, оно получило тысячи лайков и десятки комментариев. Среди них были следующие: "Команда разветвляется", "Я видел оба", "Как у вас постоянно получается правильно?", "Извините, Мия Йилинь, я люблю вас", — отметили пользователи.

Оптическая иллюзия

8 марта сообщалось, что оптическая иллюзия поможет людям проникнуть в отдаленные уголки психики и узнать о своих истинных глубинных страхах.

Кроме того, ученые определили, что оптическая иллюзия способна показать наличие у людей возможности быть врожденными лидерами или превосходными исполнителями.