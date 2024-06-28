Женщина была удивлена, обнаружив в мусорном баке ценный предмет (фото)

Женщина поделилась снимками своей находки в соцсетях. Фото вскоре стали вирусными, а многие люди отмечали ее удачу.

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Женщина, вышедшая вынести мусорное ведро, не могла поверить в свою удачу, обнаружив, что кто-то выбросил кастрюлю Le Creuset, розничная стоимость которой составляет около 300 фунтов стерлингов (чуть более 15 тысяч гривен). Она показала фото своей находки в X (бывший Twitter).

Девушке улыбнулась удача после того, как она выносила мусор и обнаружила в контейнере ценный предмет. Речь идет о кастрюле для запекания Le Creuset, розничная стоимость которой составляет 300 фунтов стерлингов.

"Я только что вынесла мусор и нашла это в своем мусорном контейнере", — подписала она фото находки в X.

Розничная стоимость кастрюли Le Creuset составляет около 300 фунтов стерлингов Фото: X (Twitter)

Кастрюли выпускаются в разных цветах, а в США распространен вариант "Пламя". Позже женщина поделилась кадрами, которые показывают процесс очистки найденного ею кухонного предмета. Она использовала чистящее средство и вернула кастрюле почти новый вид.

Сообщение женщины вскоре стало вирусным, а многие пользователи соцсети признались, что не могут поверить в такую удачу.

"У меня такой же. Кто бы мог выбросить это?!", "Самый что ни на есть средний класс!", "Поздравляю, эта штука выглядит так, будто она в невероятном состоянии", "Напоминает мне некоторые вещи, которые я находил на гаражных распродажах: кто-то женится, и родственники одаривают его дорогой посудой. Но никто в доме не может справиться с чем-то, кроме приготовления ужина в микроволновке. Таким образом, дорогая посуда пылится несколько лет, а потом ее выбрасывают за копейки или на помойку", — писали они.

Многие пользователи соцсети признались, что женщине невероятно повезло Фото: X (Twitter)

Издание The Mirror отмечает, что знаменитая круглая кастрюля из чугуна может показаться непомерной тратой, но она создана для того, чтобы прослужить покупателю всю жизнь. Чугун — это прочный и высококачественный материал, который с годами приобретает "все новые и новые ароматы", делая вашу кухню все более совершенной.

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