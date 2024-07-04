Самолет совершил вынужденную посадку из-за "зараженной" еды (видео)

Компания сообщила, что начала расследование и извинилась перед клиентами. Пассажирам были предоставлены номера в гостинице и транспорт.

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Рейс Delta, направлявшийся в Амстердам (Нидерланды), на борту которого находилось около 300 человек, был вынужден перенаправить в аэропорт Кеннеди (Нью-Йорк, США) после того, как было обнаружено, что часть бортового питания была испорчена. Об этом пишет NBC News.

Экипаж Airbus A330 проконсультировался с медицинскими специалистами, которые рекомендовали совершить вынужденную посадку. Утром 3 июля самолет был перенаправлен в крупный аэропорт США. Неизвестно, сколько пассажиров съели "зараженную" еду, но машины скорой помощи ждали на взлетной полосе в аэропорту Джона Кеннеди, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшим. Подробности порчи пищи пока не известны. Пассажиры утверждает, что это была курица.

По данным Портового управления, 24 человека — 10 членов экипажа и 14 пассажиров — были осмотрены при посадке. Все они отказались от поездки в больницу.

Компания сообщила, что начала расследование и извинилась перед клиентами. Пассажирам были предоставлены номера в гостинице и транспорт.

"Это не тот сервис, которым славится Delta, и мы приносим искренние извинения нашим клиентам за причиненные неудобства и задержку в их путешествиях", — заявил представитель компании.

Федеральное управление гражданской авиации подтвердило безопасное перенаправление, сообщив, что члены экипажа сообщили о "нескольких заболевших пассажирах" перед посадкой.

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