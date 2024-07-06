Сестры-близняшки нашли друг друга спустя 17 лет после разлуки с помощью соцсетей (фото)

Элен Дейсадзе и Анна Панчулидзе на протяжении 17 лет ничего не знали друг о друге. Девушки начали дружить, а затем решили сделать тест ДНК.

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В 2022 году грузинская студентка Элен Дейсадзе просматривала TikTok, когда наткнулась на профиль девушки Анны Панчулидзе, которая была очень похожа на нее. Об этом пишет New York Post.

На протяжении 17 лет Элен Дейсадзе и Анна Панчулидзе ничего не знали друг о друге. Спустя несколько месяцев общения и дружбы они узнали, что их удочерили, а в прошлом году решили сделать тест ДНК. Он показал, что они не просто родственники, а однояйцевые близнецы.

"Мы подружились, не подозревая, что являемся сестрами. Но мы обе чувствовали, что у нас есть что-то общее", — рассказала Элен.

Спустя несколько месяцев общения и дружбы они узнали, что их удочерили, а в прошлом году решили сделать тест ДНК. Он показал, что они не просто родственники, а однояйцевые близнецы.

"У меня было счастливое детство, но теперь все мое прошлое казалось фикцией. Мне было трудно принять новую реальность. Но я испытываю огромную благодарность к людям, которые меня вырастили", — поделилась Анна.

Элен Дейсадзе и Анна Панчулидзе на протяжении 17 лет ничего не знали друг о друге Фото: Bild

Издание отмечает, что за историей Анны и Элен стоят печальные обстоятельства. Долгое время в Грузии процветала торговля младенцами — их продавали нелегально. Журналисты выяснили, что незаконные усыновления происходили более 50 лет, их организовывала сеть родильных домов, детских садов и агентств по усыновлению, которые вступали в сговор, чтобы отбирать детей у родителей, подделывать записи о рождении и устраивать их в новые семьи в обмен на деньги.

"Матерям говорили, что их дети умерли вскоре после рождения и что их похоронят на больничном кладбище", — рассказывает журналистка Тамуна Мусеридзе, которая раскрыла эту систему.

По ее словам, число случаев похищений детей достигает в Грузии достигает 120 тысяч. Сменявшие друг друга грузинские правительства неоднократно пытались расследовать эту схему, и за последние 20 лет было произведено всего несколько арестов.

Ранее Фокус сообщал, что женщина прожила в браке 5 лет, прежде чем узнала, что ее муж безработный. Каждый день мужчина уходил из дома рано утром, говоря своей жене, что идет на работу. Позже выяснилось, что все затраты ему компенсировала мать.

Также стало известно, что парень остановился и раскритиковал модницу посреди улицы. Девушка была взволнована и немного обижена на случайного прохожего. Видео их встречи стало вирусным и набрало уже более 42 миллионов просмотров.