Банда обезьян штурмовала школу, чтобы спастись в классах от жары (фото)

Свидетели рассказали, что приматы часто залезают на территорию учебного заведения, однако раньше их было значительно меньше — около шести или семи. На этот раз они пришли всей стаей.

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Одну из средних школ города Гаосюн (Тайвань) штурмовала стая агрессивных обезьян, которые спасались там от аномальной жары и искали пищу. По словам очевидцев, приматы пробрались на территорию учебного заведения, залезли на крышу и переворачивали все в классах, копаясь в рюкзаках учеников. Об инциденте, произошедшем в среду, 17 июля, сообщает издание What's the Jam.

Руководство школы сделало экстренное объявление, в котором приказало детям сохранять спокойствие и немедленно закрыть все двери и окна. Директор Ляо Юйюнь, вооружившись палкой, лично патрулировала территорию учебного заведения. По ее словам, это для того, чтобы стучать по полу и отпугивать животных, а не бить.

"Похоже, они хотели спастись от летней жары и пришли сюда. Поскольку все двери и окна были закрыты, они в конце концов убежали", — рассказывает она.

Обезьяны разгромили школу на Тайване Фото: Jam Press Vid Обезьяны разгромили школу на Тайване Фото: Jam Press Vid

Один из учеников, комментируя этот курьезный случай, не без иронии заметил: "Мы не боимся никого, кроме директора. Думаю, обезьяны так же".

Свидетели рассказали местным СМИ, что приматы часто залезают на территорию школы, однако раньше их было значительно меньше — около шести или семи. На этот раз они пришли всей стаей.

Сообщается, что на этом приключения банды тайваньских обезьян не закончились. Позже они перебрались в магазины по соседству и продолжили совершать свои погромы.

"Если они берут какие-то вещи, то лучше просто позволить им это делать, потому что нет другого выхода. Кто решится сопротивляться им?" — говорит один из владельцев местного магазина, пострадавшего от налета.

Напомним, ранее Фокус писал, что стая разъяренных обезьян сорвала 30 плакатов с лозунгами против нашествия приматов в туристическом центре Лопбури (Таиланд). Ранее этим животным позволяли свободно бродить по улицам города в поиске пищи и развлечений, однако в последнее время участились случаи агрессии с их стороны.

Также сообщалось, что в октябре 2023 года в Китае обезьяна украла у родителей трехлетнюю девочку. Животное утащило малыша и оставило на скале. Полицейские были вынуждены прочесывать густые заросли леса.