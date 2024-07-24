Турист пропал после череды неудачных событий и нашелся через 12 дней: где он был

Бен Росс отправился на популярный европейский курорт, чтобы сделать перерыв от изучения права. Во время отдыха он перестал выходить на связь после ограбления дома и ссоры с соседями.

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26-летний Бен Росс из Великобритании поехал на испанский остров Майорка, пропал без вести и был найден невредимым через 12 дней. Об этом пишет The Sun.

Мужчина отправился в июне на популярный европейский курорт, чтобы сделать перерыв от изучения права. 10 июля он перестал выходить на связь после череды неудачных событий. В последнем письме к матери турист пожаловался на ухудшение психического состояния из-за ограбления на пляже и ссоры с соседями.

Обеспокоенная мать Феликс Робинсон полетела в Испанию, чтобы найти сына, а подруга семьи организовала сбор средств для помощи в поисках. 22 июля женщина встретилась с сыном в британском консульстве в Пальме-де-Майорке. Теперь он планирует вернуться домой после лечения от обезвоживания и истощения.

"Я невероятно благодарна за всю помощь и поддержку, которую мы получили. Все были действительно невероятны. Мы так рады, что нашли его, и теперь сосредоточены на том, чтобы вернуть его домой в целости и сохранности", — сказала она.

Бен Росс решил сделать перерыв от учебы Фото: The Sun Мать Феликс Робинсон отправилась на Майорку на поиски пропавшего сына Фото: The Sun

Позже полиция выяснила, что, пока турист купался на пляже, воры украли его сумку, в которой находились удостоверение личности, телефон, кошелек, iPad и ключи от съемной квартиры. Росс сообщил о краже, но, вернувшись домой поздно ночью, обнаружил, что соседи спят и не реагируют на его стук. Тогда он решил взломать дверь, что вызвало конфликт. После этого инцидента он не появлялся в квартире и не выходил на связь, за исключением последнего письма матери, отправленного с неизвестного адреса. Где пропадал путешественник в течение этих 12 дней, источник не уточняет.

"Казалось, он со всем справился, но череда неудачных событий привела его к нервному срыву. Он славный парень, он сделает все, что угодно, для любого человека. Он чрезвычайно вежлив и никогда не пройдет мимо нуждающегося человека. У него начались эти проблемы пару лет назад, и это повлияло на его учебу. Мы не знаем, как все началось", — добавила его мать.

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