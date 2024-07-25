Писатель потратил 2 месяца на переделку подвала в "мужскую пещеру": что получилось (фото)

Дэн Уайт переделал пустующую комнату в личный райский уголок после разрешения жены. Однако многие пользователи соцсетей не оценили его задумку.

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Писатель-юморист Дэн Уайт потратил два месяца на переделку подвала своего дома в "мужскую пещеру" своей мечты. Мужчина показал результат своей работы в X (ранее Twitter).

Многим пользователям соцсети не понравилось комната после ремонта. Мужчина переделал свой подвал в личный райский уголок после разрешения жены. Однако люди остались недовольны его работой, на которую он потратил два месяца.

"Моя жена сказала, что я могу украсить подвал, как захочу. После двух месяцев переделок у меня наконец-то появилась "мужская пещера". Это моя берлога", — подписал свой снимок Дэн.

За эти два месяца мужчина успел установить унитаз и добавить три металлические перекладины на стены.

Мужчина установил унитаз и добавил три металлические перекладины рядом Фото: X (Twitter)

Многие пользователи социальных сетей поспешили сообщить Уайту, что мужчина только зря потратил свое время, но нашлись и те, кому дизайн новой комнаты пришелся по душе.

"Хорошо, я понимаю планку сбоку, где находится щедрое количество туалетной бумаги… но я никогда не понимал, зачем она нужна за унитазом или дополнительная короткая планка", "Если вам нужны все эти планки, чтобы пользоваться туалетом, могу ли я быть настолько смелым, чтобы посоветовать вам добавить в рацион немного клетчатки?", "Закрыться во втором туалете своей мечты — это буквально воплощение мечты", "На мой вкус, немного тесновато", — писали они.

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