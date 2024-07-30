Позорная ошибка: мужчина рассказал, как он потерял 11 млн фунтов стерлингов (фото)

Марк Флетчер выбрал набор из шести чисел для тиража 29 июня, но не заявил их для участия в розыгрыше. Мужчина мог выиграть 11 миллионов фунтов стерлингов.

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49-летнему Марку Флетчеру из Эштон-ин-Мейкерфилда (Англия) довелось испытать ощущение победы в Национальной лотерее. Мужчина радовался, что стал богаче на 11 миллионов фунтов стерлингов, еще не зная, что произошла ошибка. Об этом пишет Metro.

В конце концов, после 45-минутного телефонного разговора с оператором лотереи он понял, что перед ним не купленный билет, а программа проверки результатов.

Британец был расстроен не только из-за "потери" денежного приза, но из-за манеры общения сотрудница Национальной лотереи, в обязанности которой входило сообщить ему, что он не выиграл.

"Когда я позвонил им, чтобы проверить, я проговорил 45 минут, и женщина была непреклонна, что я не выиграл. Тогда я спросил, почему мне сообщили, что я выиграл, и не было ли ошибки в приложении, но они отрицали и это. У меня было такое чувство, будто меня проверяют на детекторе лжи. Она все время спрашивала, делая намек на то, что я не покупал этот билет. Когда люди играют в лотерею, они думают, что это надежный сервис, но теперь я в этом сомневаюсь. Они не проявили ко мне никакого сочувствия", — сказал мужчина.

Мужчина был не доволен работой сотрудников Национальной лотереи Фото: SWNS

По словам Марка, ситуация с ложным выигрышем очень сильно повлияла на него.

"Я все время думаю о том, "что если". Если мне сказали, что я выиграл, а на самом деле я у меня ничего нет, это немного жестоко. У меня были бессонные ночи", — добавил он.

Представитель оператора лотереи Allwyn заявил, что игроки могут выбрать любой набор "моих номеров", сохранить их в своем аккаунте в приложении, а затем зайти в приложение и сверить их с любым предыдущим тиражом. Это не имеет никакого отношения к тому, играл ли человек на самом деле или нет.

Издание отмечает, что в случае Марка, игрок не играл с этим набором из шести чисел через свой онлайн-аккаунт в тираже от 29 июня.

Ранее Фокус сообщал, что супруги выиграли 27 млн долларов, "взломав код" для победы в лотереях. Подвиги супругов Селби стали темой художественного фильма "Джерри и Мардж играют по-крупному", который вышел в 2022 году. Муж и жена играли в лотереи на протяжении девяти лет.

Также стало известно, что супруги спасли выигрышный лотерейный билет из мусора. Мужчина решил еще проверить числа в билете, который его жена выбросила в мусорное ведро. Его внимательность принесла супругам 200 тысяч долларов.