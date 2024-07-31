"Волшебный" необитаемый остров, который посещали викинги, выставлен на продажу (фото)

В настоящее время на острове Фладда-Чуайн нет ни одного жителя. На куске суши есть небольшие долины и скалы, а самая высокая точка находится на высоте 29 метров над уровнем моря.

Related video

"Волшебный" необитаемый остров Фладда-Чуайн (Fladda-Chuain, у побережья Скай в Шотландии), который когда-то посещали викинги, выставлен на продажу за 190 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Metro.

В мае 2024 года, по данным Gov UK, средняя стоимость недвижимости в Лондоне составляла 532 000 фунтов стерлингов, а в Йоркшире (графство в Англии) — 209 000 фунтов стерлингов. Так почему бы в этот момент не пойти на хитрость и не купить целый остров за сумму, заметно меньшую, чем обе эти цифры?

Небольшой кусок суши, прозванный "плоским островом океана" является самым большим в цепи островов Фладда. Он расположенный всего в трех милях к северо-западу от полуострова Троттерниш на острове Скай (Шотландия).

На 69,99 акрах земли нет недостатка в пространстве. Об острове также ходит множество мифов и сказаний, которые стали частью местного фольклора. По легенде, это место считалось священным, где вечно лето и никогда не заходит солнце.

Об острове рассказывают множество мифов и легенд Фото: Jam Press

В 1851 году на острове было обнаружено золотое кольцо XI века, которое и по сей день хранится в Национальном музее Шотландии. Путешественники, которым будет интересно узнать больше о местной истории, могут неподалеку исследовать затонувшие древние корабли. Также это идеальное место для занятий парусным спортом, подводным плаванием и рыбалкой.

В настоящее время на острове Фладда-Чуайн, который продает компания Goldcrest Land & Forestry Group, нет ни одного жителя. Однако там обитает колония тюленей и дельфинов, а также морские свиньи, киты и гребнистые акулы. На острове есть небольшие долины, пики и скалы, а самая высокая точка находится на высоте 29 метров над уровнем моря.

Любой потенциальный покупатель может попытаться получить разрешение на строительство небольшой хижины Фото: Jam Press

Издание отмечает, что любой потенциальный покупатель может попытаться получить разрешение на строительство небольшой хижины. Что касается транспорта, то вы сможете добраться до острова либо на собственном судне, либо нанять частную лодку, чтобы доставлять вас на новую территорию и обратно.

Ранее Фокус сообщал, что один из самых удаленных в мире отелей расположен на вершине горы. Для заселения в Margherita Hut, отважные посетители должны не бояться высоты и быть в отличной физической форме, чтобы выдержать тяжелый пятичасовой поход.

Также стало известно, что студент купил частный остров, который стоил дешевле некоторых автомобилей. Оливер Рассел и его возлюбленная Хелена Томашевска планируют построить на острове хижину и сауну с современными удобствами.